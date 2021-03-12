12 Mart 2021 Cuma 13:34 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 13:47

Yıllardır silah lobilerinin baskısına boyun eğildi.

Kimse yüzlerce cana mal olan kontrolsüz silah satışı sorununa eğilmek istemedi.

Silah reformu ABD Başkanı Joe Biden'ın, ilk 100 gün hedeflerinden biriydi.

İlk raundu Biden kazandı.

ABD Temsilciler Meclisi, silah satışında geçmiş kontrolü yapılması şartı koyan yeni silah yasasını kabul etti.

Böylece silah lobileri Biden dönemindeki ilk silah ticareti savaşı yenilgisini almış oldu.

SİLAH LOBİLERİNİN KABUSU BAŞLADI

Uzun zaman sonra silah alımlarında daha sıkı güvenlik kontrolü öngören ilk yasa çalışması meyvesini verdi.

Demokratların kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisi, silah alımlarında daha sıkı güvenlik kontrolü getiren iki yasa tasarısını kabul etti.

Demokratların sunduğu tasarılar, yeni silah alımlarında ve başka bir kişiye silah transferlerinde daha sıkı güvenlik kontrolü öngörüyor, güvenlik kontrolleri için süreyi 3 günden 10 güne çıkarıyor.

California vekili Mike Thompson tarafından sunulan ilk tasarı 203 "hayır"a karşı 227 "evet" oyuyla Güney Carolina vekili Jim Clyburn tarafından sunulan ikinci tasarı ise 201 "hayır" oyuna karşılık 219 "evet"le kabul edildi.

BİDEN'IN ÖNÜNDEKİ ENGEL CUMHURİYETÇİLER

Senatoda Demokratların üstünlüğü olmasına karşın daha sıkı güvenlik kontrolü öngören tasarıların kabul edilebilmesi için 60 oya ulaşılması gerekiyor ve Cumhuriyetçilerin hemen tamamı silah kontrolü yasalarına karşı çıkıyor.

Cumhuriyetçiler, silah alımlarını kısıtlayacak yasaların, ABD Anayasası'nın 2. ek maddesindeki birey haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

İstatistiklerin, silahla ilgili suçların çoğunun yasal olarak ateşli silah elde etmeye çalışan kişiler tarafından işlenmediğini gösterdiğini öne sürüyor.

BİDEN VE SİLAH LOBİLERİ KARŞI KARŞIYA

TRT Haber'in haberine göre, Biden yönetiminin silah lobilerini hayli yıpratacak reform planında, saldırı silahlarının ve yüksek kapasiteli silah dergilerinin satışının yasaklanması var.

Silah güvenliği grupları tarafından desteklenen süreç, ABD basınında silah lobilerinin en büyük kabusu olarak yorumlanıyor.

TRUMP DÖNEMİNDE ADETA PATLADI

Trump döneminde silah lobilerine yönelik adım atılmaması, Cumhuriyetçilerin silah satışını zorlaştıran kararları veto etmesi, koronavirüs salgınının tetiklediği korku ve belirsizlik, ırksal adaletsizlik protestoları ve 2020 Başkanlık seçimlerinde yükselen tansiyon, satışların patlamasındaki ana etkenler oldu.

Yasal satış rakamları 2020'de 40 milyona ulaşarak rekor kırarken, yasal olmayanların rakamı tahmin bile edilemiyor.