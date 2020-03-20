20 Mart 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 11:40

İtalya'da bir hemşire koronavirüs vakalarıyla ilgili yaşananları paylaştı. Lambordia çevresinde görev yapan hemşire Daniela Confalonieri, hastanedeki atmosferi aktardı.

Confalonieri, kullandığı ifadelerle felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ülkenin salgından en kötü etkilenen bölgesi Lambordia'da görev yapan İtalyan hemşire, "Çok yüksek stres altında çalışıyoruz. Maalesef Lombardia'da durumu kontrol altına alamıyoruz." dedi ve ekledi:

"Salgının boyutu önlenemez seviyeye geldi. Artık ölüleri bile sayamıyoruz. Durum inanılmaz bir hal aldı. İtalya'nın düştüğü hale bakın. Dikkatli olun, gülümsemekten vazgeçmeyin ve güçlü kalmaya çalışın" ifadelerini kullandı.

Bergamo'daki bir hastanede çalışan bir hemşire de, "Daha önce gözlerimin önünde bu kadar çok insanın öldüğüne şahit olmamıştım" ifadelerini kullanmıştı.

Ordu sözcüsü, ölüleri Milano'nun kuzeydoğusundaki Bergamo'dan çıkarmak için 15 kamyon ve 50 askerin konuşlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Çünkü kasabadaki mezarlıklarda yer kalmadı.

Alessia Bonari adlı İtalyan hemşire de, Milano'da görev yaptığı hastanedeki vardiyası sırasında saatlerce koruyucu giysi giymek zorunda kaldığı için çürük ve morluk içindeki yüzünün fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Hastanedeki çalışma sistemini anlatan hemşie Bonari, koruyucu kıyafetlerini giydikten sonra altı saat boyunca su içmeden ve tuvalete gidemeden çalıştığını anlattı. Sosyal medya paylaşımında Alessia Bonari, çalışırken virüs kapmaktan korktuğunu ifade etmişti.

"Korkuyorum çünkü maske yüzüme tam oturmayabilir" diyen hemşire, "Korkuyorum çünkü yorgunluktan tükendiğimde unutup kirli eldivenlerle yüzüme dokunabilirim" diye konuşmuştu.

Başka bir hemşire Elena Pagliarini, Cremona'daki bir hastanede yüz maskesini çıkarmadan masasının üzerinde uyuyakaldığı fotoğrafını paylaşmıştı.

Lombardiaa'daki bir hastanede çalışan Dr. Stefano Magnone, BBC'ye yaptığı açıklamada kapasitelerinin doğduğunu söylemişti.

Magnone "Durum her geçen gün kötüleşiyor. Koronavirüs pozitif hastaları tedavi etmek için yoğun bakımda ve normal servislerdeki yatak kapasitemizin sınırlarına yaklaşıyoruz" dedi.

Bergamo'daki yoğun bakım doktoru Daniele Macchini'nin anlatımları da Twitter'da büyük ilgi görmüştü. Ekibinin "bir tsunamiyle" karşı karşıya olduğunu ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanların "altın gibi" değerli olduğunu söyledi.

Bu hafta başı, Bergamo'daki yoğun bakım doktoru Daniele Macchini'nin anlatımları Twitter'da büyük ilgi görmüştü. Ekibinin "bir tsunamiyle" karşı karşıya olduğunu ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanların "altın gibi" değerli olduğunu söyledi.

Dr. Salaroli tıp çalışanları üzerindeki duygusal yükün "yıkıcı" boyutlarda olduğunu ve ekibindeki bazı doktarların, yapmak zorunda kaldıkları seçimlerin ağırlığı altında "ezildiklerini" söylüyor.

"Bu bir başhekime de, yeni mesleğe başlayıp, kendisini bir insanın hayatı konusunda karar vermek zorunda bulan genç bir doktora da olabiliyor. 30 yıllı tecrübeye sahip hemşirelerin birden ağladığını, sinir krizleri geçirdiklerini, titrediklerini gördüm."