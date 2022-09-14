İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2022 Çarşamba / 18 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2611
  • EURO
    18,2842
  • ALTIN
    1000.03
  • BIST100
    3365.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Artık yabancı din görevlilerine çalışma izni vermeyecekler!
Dünya

Artık yabancı din görevlilerine çalışma izni vermeyecekler!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancı uyruklu din görevlilerine bundan böyle çalışma izni veya daimi ikamet izni verilmeyeceği bildirildi.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 15:00 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanı Aaron Motsoaledi, Malavi asıllı Hristiyan vaiz Stepherd Busihiri hakkında yürütülen meclis soruşturmasında yaptığı açıklamada, artık yabancı uyruklu din görevlilerinin çalışma ve daimi ikamet izni başvurularının işleme alınmayacağını belirtti.

Motsoaledi, yabancı din görevlilerin ancak iş yapabilen ziyaretçi statüsünde ülkeye gelebileceklerini ifade ederek, "Bu değişiklik, yabancı din görevlilerinin daimi ikamet statüsünde göç etmelerini artık imkansız hale getiriyor." dedi.

- BUSHİRİ MESELESİ

Güney Afrika'da kurulan ve Afrika çapında on binlerce takipçisi bulunan Aydınlanmış Hristiyan Buluşması Kilisesi'nin kurucusu olan Bushiri, tecavüz, dolandırıcılık, kara para aklama ve göçmen yasasını ihlal suçlamalarıyla 2019'da tutuklanmıştı.

Bir yıl sonra eşiyle birlikte kefaletle serbest bırakılan ve yasa dışı yollardan ülkeyi terk eden Bushiri, kısa bir süre sonra Malavi'de yakalansa da tekrar serbest bırakılmış, Güney Afrika'nın iade talebi de Malavi Yüksek Mahkemesi tarafından reddedilmişti.

Bushiri'ye yasa dışı oturma izni verdikleri şüphesiyle bazı devlet görevlileri hakkında soruşturma başlatılmış, üst düzey bir yetkili açığa alınmıştı.

İçişleri Bakanlığının yabancı din görevlileri hakkında aldığı bu kararda, Bushiri vakasının doğrudan etkisi olduğu düşünülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.