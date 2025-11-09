Bakanlık verilerine göre, keşif sonucu 15 milyar fit küp gazın ulusal rezervlere eklenmesi bekleniyor. Bu adım, ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

GÜNDE 16 MİLYON FİT KÜP GAZ ÜRETİYOR

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni keşfedilen kuyu, günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil kondensat (hafif petrol) üretim oranıyla üretim haritasına dahil edildi." ifadesi kullanıldı.

AMAÇ: ÜRETİMİ KADEMELİ OLARAK ARTIRMAK VE İTHALATI AZALTMAK

Bu sonuçların Petrol Bakanlığının "üretimi kademeli olarak artırmak ve ithalatı azaltmak" amacıyla uygulamaya koyduğu yatırım teşvik tedbirlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın gelecek 5 yıl içinde günlük 6,4 ila 6,6 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.

