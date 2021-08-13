AA 13 Ağustos 2021 Cuma 13:44 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 14:05

Arakan Rohingya Birliği (ARU), Myanmar'da Arakan eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artarken, Rohingyaların (Arakanlı Müslümanlar) aşılama kampanyasının dışında tutulduğunu bildirdi.



ARU tarafından Myanmar'ın Arakan eyaletinde meydana gelen son gelişmelere ilişkin yayımlanan raporda, Kovid-19 salgınının başında görece yalıtılmış bir bölge olan Arakan'ın büyük bölümünde az sayıda vaka görüldüğüne ancak haziran başından itibaren bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının yayılmasıyla vaka sayısının artmaya başladığına dikkat çekildi.

Raporda, vakalardaki artışa rağmen, eyalet yönetiminin kentlerde ve kırsal bölgelerdeki mülteci kamplarında yaşayan Arakanlı Müslümanları aşılardan yoksun bıraktığı belirtildi.

Eyalet Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son dalgada enfeksiyon oranının yüzde 12'den yüzde 58'e kadar çıktığını bildirdiğine işaret edilen raporda, buna karşın Arakanlı Müslümanlara aşı sağlanmadığının altı çizildi.

Raporda, Arakan Eyalet Yönetimi Sözcüsü U Hla Thein'in 9 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, "Arakan eyaletindeki Müslümanlar şu anda Kovid-19'a karşı aşılanamıyor. Bildiğim kadarıyla henüz dahil edilmedi. Nüfusun sayısından da emin değilim." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Sözcünün,"Gelecek partide onlar (Arakanlı Müslümanlar) için aşı sipariş edecek misiniz?" sorusuna ise "Henüz bilmiyorum, bu konuda politika belirlemiş değiliz." karşılığını verdiği belirtildi.

Yetkililerin 28 Temmuz'da Baruardil (Bawduba) mülteci kampında 65 yaş üstü 90 Arakanlı Müslümanı aşılama için kaydettikleri ancak aşıların ne zaman yapılacağının belli olmadığı bilgisine yer verilen raporda, Sakkifara (Thekkabyin) kampında 77, Molvira bölgesinde 30 yaşlının aşılandığının bildirildiği kaydedildi.

Raporda, eyalette 9 Ağustos'ta başlatılan yaygın aşılama kampanyasında Arakanlı Müslümanların yaşadığı mahalleler ile yerinden edilmiş 200 bin mültecinin yaşadığı 11 kampın dışarıda bırakıldığı bilgisine yer verildi.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.