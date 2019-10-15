23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9306
  • 6,5486
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Asıl dertleri Doğu Akdeniz 

Barış Pınarı’na karşı Türkiye’ye silah ambargosunu görüşmek adına bir araya gelen AB dışişleri bakanlarının asıl derdi belli oldu. Ambargoda uzlaşamayan AB, Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine katılan Türk yetkililere yaptırım kararı aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa ve Almanya’nın baskılarıyla Barış Pınarı Harekatı’nı durdurmak için harekete geçen Avrupa Birliği (AB), anlaşamadı. Türkiye’ye silah ambargosu konusunu görüşen AB üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanları ortak bir görüşe varamazken, Lüksemburg’daki toplantıda uzlaşılan tek konu Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. 

KOALİSYONA ÇAĞRI

Lüksemburg’da toplanan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, silah ambargosu konusunda anlaşmaya varamayınca oybirliğiyle kınama mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada Türkiye’nin askeri operasyonunun tüm bölgedeki istikrar ve güvenliği zayıflattığı belirtildi, ayrıca sivillere yönelik daha fazla acı, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesi gibi sonuçlar yarattığı vurgulandı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’yi ‘oybirliğiyle’ kınayarak terör örgütü YPG/PKK’ya bir kez daha sahip çıkan AB, üye ülkelere de Ankara’ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı. Açıklamada bazı AB ülkelerinin harekat nedeniyle silah ihracatını durdurduğuna dikkat çekilerek “Üye ülkeler, Türkiye’ye silah ihracatları konusundaki güçlü ulusal pozisyonlarına bağlıdır” denildi. Türkiye’nin AB’nin ortağı ve Suriye krizinde kilit aktör olduğu vurgulanan bildirgede, “DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon bakanlar düzeyinde toplanarak mevcut durumda DEAŞ ile mücadelenin nasıl sürdürüleceğini ele almalı” çağrısı yapıldı.      

YAPTIRIMDA BİRLİK

Toplantıda asıl mutabakata varılan konu ise Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki meşru doğal gaz arama faaliyetlerini engellemek oldu. AB bakanları Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında devam eden sondaj çalışmalarını bir kez daha kınadı. Brüksel, “AB Konseyi, Doğu Akdeniz’de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması konusunda anlaştı. AB Konseyi, bu konu hakkında AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonunu hızlı biçimde bir teklif sunması için çağrıda bulunuyor” ifadelerine yer verdi. 

Türkiye’den Avrupa’ya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin, Suriye ve Doğu Akdeniz kararları ve Türkiye’ye yönelik yaptığı çağrıları kınadı, “Bu hukuksuz ve yanlı tutumu nedeniyle AB ile bazı alanlardaki iş birliğimizi ciddi bir şekilde gözden geçireceğiz” açıklamasını yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin, Barış Pınarı Harekatı’nı uluslararası hukuk temelinde terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca başarıyla yürüttüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “PKK’nın bir uzantısı olan PYD/YPG terör örgütünün ülkemizin ulusal güvenliği ile Suriye’nin toprak bütünlüğü ve ulusal birliğine yönelik tehdit ve saldırıları karşısında AB’nin terör unsurlarını koruyucu bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez. “ Açıklamada, AB’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetlerini yasa dışı olarak nitelendirmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı, “AB’nin Türkiye’ye karşı emsali olmayan bu ön yargılı tutumu, uluslararası hukukla da bağdaşmamaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.      

 

Sivilleri hedef alıyorlardı! İHA´lar tespit etti, jetlerimiz böyle havaya uçurdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor
 

POPÜLER HABERLER

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA