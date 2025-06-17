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Dünya

Asıl hedef Fordo! ABD basını: Trump İran'a saldırmayı düşünüyor

ABD basınında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmayı planladığı ifade edildi. Trump'ın savaşa katılmayı ve özellikle Fordo'daki yer altı uranyum zenginleştirme tesisi olmak üzere İran'ın nükleer tesislerine karşı bir saldırı başlatmayı ciddi olarak düşündüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ17 Haziran 2025 Salı 20:11 - Güncelleme:
Asıl hedef Fordo! ABD basını: Trump İran'a saldırmayı düşünüyor
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Üç ABD'li yetkilinin Axios'a verdiği bilgiye göre, Trump, bugün Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelerek İsrail ve İran arasındaki savaşa yönelik ABD politikaları hakkında kararlar alacak.

ABD'li yetkililer, Trump'ın savaşa katılmayı ve özellikle Fordo'daki yer altı uranyum zenginleştirme tesisi olmak üzere İran'ın nükleer tesislerine karşı bir saldırı başlatmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi.

G7 zirvesinden erken ayrılan Trump'ın Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "ateşkes" ile ilgilenmediği, ancak savaşın ve İran'ın nükleer programının "gerçekten sona ermesi" ile ilgilendiğini söylediği vurgulandı.

NÜKLEER MÜZAKERELERE GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN MÜ?

Haberde, Beyaz Saray'ın, bu hafta İranlılarla doğrudan görüşme fikrini değerlendirdiği ancak Trump'ın bunun 'Washington'a döndüğünde ne olacağına bağlı olacağını' söylediği ifade edildi.

Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail savunma teşkilatının, Trump'ın önümüzdeki günlerde İran'ın yer altı zenginleştirme tesisini bombalamak için savaşa girme ihtimalinin yüksek olduğuna inanmaya devam ettiğini söyledi .

ABD, şimdiye kadar İsrail'in füze saldırılarına karşı kendisini savunmasına yardımcı oldu ancak saldırı operasyonlarına katılmayı reddetti.

ABD'nin İran'a saldırabileceğine dair artan işaretler ortasında Başkan Yardımcısı JD Vance, "Başkan, ordumuzun askerlerimizi ve vatandaşlarımızı korumaya odaklanmasını sağlamada dikkate değer bir itidal gösterdi. İran'ın zenginleştirme faaliyetlerine son vermek için daha fazla adım atması gerektiğine karar verebilir" ifadelerini kullandı.

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