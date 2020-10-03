AA 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:13 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:13

Sokotra Adası'nın önde gelen aşiret liderleri ve kanaat önderlerini bir araya getiren toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, getirilen yüzlerce paralı milisin bölgenin güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu unsurların tamamının bölgeden ayrılmaları ve oluşturulan kontrol noktalarının kaldırılması istenilen açıklamada, gerek görülmesi durumunda bu kontrol noktalarına Sokotralı güçlerin yerleştirilebileceği ifade edildi.

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, 28 Eylül'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye gönderdiği mesajında, bölgeye dışarıdan silahlı kişiler getirilmeye devam edildiğini ve GGK'nın Sokotra halkıyla savaşması için paralı asker olarak 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını iletmişti.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda 6 adacıktan oluşan Sokotra'da, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK arasında kontrol mücadelesi yaşanıyor.