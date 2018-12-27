Aşırı sağcı Fransız politikacı Le Pen, kendisini bir anda Rusya’nın karanlık dünyasında buldu

Fransa’daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen, partisinin kampanya sürecinde ihtiyaç duyduğu mali desteği, bir Rus bankasından buldu.

Lideri olduğu Ulusal Cephe’nin ırkçı ve antisemitik geçmişe sahip olması nedeniyle Fransız bankalarından kredi alamayan Le Pen, Washington Post’ta (WaPo) yer alan habere göre, 2017 yılında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde kampanyası için partisinin ihtiyaç duyduğu fonu, küçük bir Rus bankasından alacağı krediyle sağlamak istedi.

Sağlanan 9,4 milyon avroluk kredi, Le Pen’in partisini Rusya’nın organize suç, para aklama ve askeri operasyon dünyasının göbeğine sürükledi.

Arayış 2014’te başladı

Babası Jean-Marie Le Pen’in onlarca yıl önce “yabancı düşmanlığı” üzerine kurduğu Ulusal Cephe’ye “modern dokunuşlar” gerçekleştiren Marine Le Pen, parti politikalarını sil baştan düzenleyerek “Fransa’nın NATO ve Avrupa Birliğinden çıkması gerektiği” ve “göçmenler ile İslam düşmanlığı” gibi düşünceleri temele yerleştirdi.

Partisinin ismini Ulusal Cephe’den Ulusal Birlik’e dönüştüren Le Pen, partisinin “ayrımcı” geçmişi nedeniyle Fransız bankalarından kredi almayı başaramadığı için bu bankaları “ayrımcılıkla” suçladı.

Fransa merkezli olmayan bankalardan kredi arayışına giren parti yetkilileri, Le Pen’in Ulusal Birlik partisinden Avrupa Parlamentosuna seçilen Jean-Luc Schaffhauser’e yöneldi.

“Bir Hristiyan olarak” Avrupa coğrafyasını “Asya ve Orta Doğu’dan korumak adına” uzun yıllar boyunca Avrupa ile Rusya arasında bir ittifak kurma arayışında olan Schaffhauser, WaPo’da yer alan bir bilgiye göre, Rus parasını Avrupa’daki organizasyonlara kaynak olarak kullanıp kıtayı Moskova’ya yaklaştırmak için “Rusya temelli bir fonu yönetme” hayali olduğunu açıkladı.

2012 yılında Kremlin’in Yurt Dışı Organizasyonlar Özel Temsilcisi olarak atanan Rus iş adamı Alexander Babakov’la 2005 yılından bu yana irtibat halinde olan Schaffhauser, Marine Le Pen’in ihtiyaç duyduğu kredi doğrultusunda 2014 yılı ortalarında Babakov’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin yüz yüze yapıldığını söyleyen Schaffhauser, Babakov’un İlk Çek-Rus Bankası’ndan kredi ayarlayabileceğini belirttiğini aktardı.

Eylül 2014’te Ulusal Cephe’nin maliyeden sorumlu temsilcisi Wallerand de Saint Just, Moskova’ya giderek İlk Çek-Rus Bankası’nın müdürü Roman Popov ile görüştü.

Burada yapılan toplantıda Ulusal Cephe için yıllık yüzde 6 faizle 9,4 milyon avroluk bir kredi sözleşmesi imzalanırken, son geri ödeme tarihi ise 23 Eylül 2019 olarak belirlendi.

“Aldığım para, siyasi pozisyonuma etki etmedi”

Sessiz sedasız gerçekleştirilen bu anlaşma, imzalandıktan iki buçuk ay sonra Fransız Mediapart yayınına mensup bir araştırmacı gazeteci tarafından ifşa edildi.

Fransa gündeminde deprem etkisi yaratan anlaşma Rusya ile Fransız aşırı sağı arasındaki ekonomik bağlantıları ortaya dökerken, Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen, “ihtiyacı olan parayı yurt dışında aramaktan başka bir çaresi olmadığını” ve “bu paranın siyasi pozisyonuna hiçbir etkisi olmadığını” söyledi.

Tuhaf olaylar silsilesi Moskova’da başladı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus iş adamlarının, mafya patronlarının ve politikacıların “oyun alanına” dönen bazı bankalara karşı operasyon başlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in desteğini arkasına alan Nabiullina, Rusya’nın ekonomik istikrarını tehdit eden batık kredilere ve yetersiz kaynaklara sahip bankaları bir bir kapatmaya başladı. 2016 yılının sonuna dek yaklaşık 100 finansal kuruluşun kapısına zincir vuruldu.

Rusya lisansını kaybeden İlk Çek-Rus Bankası, birkaç ay içerisinde iflasını açıklamasının akabinde Avrupa lisansından da oldu.

Elden ele gezen Le Pen kredisi

İlk Çek-Rus Bankası, Rus yetkililer bankaya kayyum atamadan yalnızca 6 gün önce Marine Le Pen’in kredisini makine sistemleri kiralayan bir Rus firmasına sattı.

Bu şirkette uzun süre kalmayan kredi, 2016 yılının sonlarında Moskova merkezli bir hava taşıtları tedarik şirketi olan Aviazapchast’a satıldı.

Sovyetler Birliği’nin yurt dışına sattığı uçak ve helikopter parçalarını tamir eden ya da yerlerine yenilerini temin eden Sovyet Havacılık Bakanlığına silah satışları yaparak ihya olan Aviazapchast’ın bugünkü müşterileri arasında, sivilleri varil bombalarıyla vuran katil Esed rejiminin Hava Kuvvetleri de bulunuyor.

Rus ordusuyla da iç içe olan Aviazapchast şirketinin dört kişilik yönetim kurulunun üçü, Sovyet ve Rus silahlı kuvvetlerinde onlarca yıllarını geçirmiş kişilerden oluşuyor. Şirket ayrıca, Rus güvenlik servisi FSB onaylı bir “devlet sırları” lisansını elinde bulunduruyor.

Aviazapchast’ın Le Pen’in kredisini neden satın aldığı hala gizemini korurken, Rus yetkililer İlk Çek-Rus Bankası’nın çökmesinden hemen birkaç gün önce yapılan bir anlaşmanın yasal olmadığını belirterek bankanın varlıklarının Rus maliye otoritelerine devredilmesi gerektiği konusunda bir dava başlattı.

Başlatılan davayı haklı bulan Ulusal Cephe’nin maliyeden sorumlu temsilcisi Wallerand de Saint Just, “Eğer ticari bir şirket tasfiye edilecekse, hiç kimse onun varlıklarını alıp dağıtamaz. Bu işlem yalnızca, o şirketi tasfiye eden yetkili tarafından yapılabilir.” diye konuştu.

Kredi transfer işleminin tasfiyeden sorumlu yetkililerce yapılmadığını belirten Wallerand, “Bu işleme kesinlikle karşı çıkıyoruz.” diyerek, “Kredimizin uçak parçaları satan bir şirkete satılmasını da biraz tuhaf karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Aviazapchast şirketinin kredinin faiz ödemelerini toplamaya çalıştığı zaman Rus yetkililerle irtibata geçtiğini söyleyen Wallerand, bu ödemeleri Moskova’daki bir notere ve “Bayan Romanova” adına gönderdiğini söyledi.

Aviazapchast şirketinin Rus askeri istihbaratıyla bir ilişkisi olup olmadığı sorulan Wallerand, kafasını olumsuz anlamında sallayarak, “Rusya’da herkes eski bir KGB üyesi, hepsi.” diye konuştu.

Popov sırra kadem bastı, uluslararası tutuklama talebi çıkarıldı

Rusya’daki arabuluculuk mahkemesi, 2018 yılının başlarında Le Pen’in kredisinin yasal sahibinin Aviazapchast olduğuna hükmederken, Rus yetkililer bu karara itiraz etti ve ikinci duruşma Şubat 2019’a ertelendi.

Rus yetkililer İlk Çek-Rus Bankası’nın batmadan evvel sattığı varlıklarını ortaya çıkarmaya çalışırken, Moskova’daki savcılar ise Roman Popov başta olmak üzere bankanın sahiplerinin ve yöneticilerinin peşine düştü.

Bankada yalnızca iki hafta çalışmış olan üst düzey bir başkan yardımcısını yakalayan Rus polisi, kendisini dolandırıcılıkla suçladı. Rus otoriteleri, nisan ayına gelindiğinde Popov ve yardımcısı hakkında yolsuzluk gerekçesiyle uluslararası tutuklama talebi çıkardı.

Popov’un avukatlarından biri müvekkilinin Rusya’da olmadığını belirtirken, nerede olduğuna dair bir bilgi paylaşmayacağını söyledi. Bankanın bir diğer avukatı ise, Popov’un “yanlış bir şey yaptığı” iddialarını reddettiğini ve süreçlerin yasal olarak hayata geçirildiğini söylediğini aktardı.