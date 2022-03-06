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Dünya

Aşırı sağcı milletvekili, İsraillilere ait arabalara taş attığı iddiasıyla Filistinlilere silah çekti

İsrailli aşırı sağcı Milletvekili İtamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs yakınlarında İsraillilerin arabalarına taş attığı iddiasıyla Filistinlileri silah çekerek, vurmakla tehdit etti.

AA6 Mart 2022 Pazar 15:43 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 15:44
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre olay Ben-Gvir'in Kudüs'ün güneyindeki Gush Etzion bölgesinde bulunan Arrub Mülteci Kampı yakınlarından geçtiği sırada gerçekleşti.

Aşırı sağcı milletvekili, yoldan geçen İsrail araçlarına taş atan Filistinlilere silah çekti ve vurmakla tehdit etti.

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde de olayın Ben-Gvir'in Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde kurduğu ofisine giderken gerçekleştiği aktarıldı.

Ben-Gvir'in, yoldan geçenlere taş atan maskeli Filistinlilerle karşılaştığını söyleyerek, "eylemini haklı çıkarmak istediği" belirtilen haberde, Milletvekili'nin şu sözlerine yer verildi:

"Askerler izin almadan vandallara ateş edemezler. Bu sefer arabadan inip silahımı onlara doğrulttuktan sonra taş atan vandalları uzaklaştırmayı başardım. Bu, askerlere ateş etme yetkisi verilmesi gerektiğini kanıtlıyor."

Ben-Gvir, Aralık 2021'de de Tel Aviv'de iki Arap güvenlik görevlisine silah çekmiş ve onları öldürmekle tehdit etmişti.

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