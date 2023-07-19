İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9782
  • EURO
    30,3711
  • ALTIN
    1714.83
  • BIST100
    6365
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aşırı şiddet uygulayan 7 polis gözaltına alındı
Dünya

Aşırı şiddet uygulayan 7 polis gözaltına alındı

Fransa'da 27 Haziran'da Nael M. isimli gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylarda 1 gence şiddet uyguladığı gerekçesiyle 7 polis gözaltına alındı.

AA19 Temmuz 2023 Çarşamba 01:04 - Güncelleme:
Aşırı şiddet uygulayan 7 polis gözaltına alındı
ABONE OL

Ulusal basının Marsilya Savcılığı'na dayandırdığı habere göre, Nael'in öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda "kamu yetkilisince şiddet uygulandığı" gerekçesiyle 7 polis gözaltına alınırken biri daha sonra serbest bırakıldı.

Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.

- FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR

Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.