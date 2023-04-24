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Dünya

Aşırı Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçlerinin koruması altındaki bir grup fanatik Yahudi yerleşimci 13 gün sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Aşırı Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
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Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sabah saatlerinde bir grup Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'nın doğu kısmında yer alan Rahmet Kapısı Mescidi'ne baskın düzenlediği belirtildi.

Rahmet Kapısı Mescidi'ndeki elektrik tesisatının "nefret ifade edecek şekilde" İsrail polisi tarafından söküldüğü aktarılan açıklamada, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve özellikle Rahmet Kapısı Mescidi'ne yönelik ihlalleri ve saldırıları Allah'ın izniyle amacına ulaşamayacak." ifadelerine yer verildi.

Yahudi yerleşimciler son olarak 10 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

NE OLMUŞTU?

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz Bayramı sırasında Aksa'ya sıklıkla baskınlar düzenlerken, Filistinliler de ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınıyla bölgede 4 Nisan'da başlayan gerilim, 7 Nisan Cuma gecesinin ilk saatlerinde İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla tırmanmıştı. Buna karşılık Gazze'den de İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Nisan'da fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını ramazan ayının sonuna kadar durdurma kararı almıştı.

Yahudi yerleşimciler, İsrail polisi koruması altında Mescid-i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenliyor.

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