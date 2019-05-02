17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9703
  • 6,6883
  • 243.798
  • 94.179
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Askeri birlikleri teftiş eden Maduro: Savaşma zamanı geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisini devirmek istediği iddia edilen askerlerle bir araya geldi. Darbecilere karşı 'savaşma zamanı geldi' açıklaması yapan Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile beraber Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri askerlerine “tekrar birlikteyiz” şeklinde hitap etti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sabahın erken saatlerinde ordu birliklerini denetledi. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile birlikte kendisini devirmek istediği iddia edilen askerlerle bir araya gelen Maduro, "Savaşmanın zamanı geldi" diye konuştu. Devlet başkanı konuşmasında, "Savaşımız ile dünyaya örnek olma zamanı geldi. Venezuela'da tutarlı bir Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler var. Sadık, uyumlu, daha önce hiç olmadığı gibi birleşmiş hainler darbecileri yenecek. Tekrar birlikteyiz. Emperyalizme, hainlere ve darbecilere karşı tekrar yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA SOSYALİST OLMAYI İSTEDİ

"Her tarafa savaşıyoruz. Bütün çizgilerde. Saygınlığımızı savunmak için şerefimiz ve cumhuriyetimizi ve ulusal kimliğimizin var olma hakkı için. Yeni bir tarih inşa ediyoruz. Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler birleştiğini birleşik insanlara göstermek zorunda" diyen Maduro, "Daha fazla birleşmiş, daha uyumlu, daha disiplinli ve kurumsal kontrole tabi, ilke ve değerlere daha fazla itaat eden, halkın ve dünyanın önünde barışı, demokratik anayasasını savunan bir ulusal silahlı kuvvetler olduğunu daha fazla sosyalist, daha anti-emperyalist, daha Chavezci, örnek bir silahlı kuvvetiz" çıkışını yaptı.
 
DARBECİ ASKERLERE MESAJ GÖNDERDİ
 
"Ülkemizin kurtarıcısı Simon Bolivar'a kaç kişi ihanet etti? Kimse onları hatırlamıyor. Tarih sadece bir ismi hatırlar: Simon Bolvar. Kaç tane komutanı Chavez'e ihanet etti? Kim onları hatırlıyor? Dünya halkları tarafından yalnızca bir isim hatırlanıyor ve hatırlanacak: Hugo Chavez" diyerek kendisine ihanet eden askerlere mesaj gönderdi.

Şansız motosikletli neye uğradığı şaşırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

KPSS davasında karar çıktı

KPSS davasında karar çıktı

11 yaşındaki çocuğu döven şahısla ilgili yeni gelişme

11 yaşındaki çocuğu döven şahısla ilgili yeni gelişme

Aslı Baş davasında flaş gelişme!

Aslı Baş davasında flaş gelişme!

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Körfez krizi sonrası Katar hamlesi

Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Körfez krizi sonrası Katar hamlesi

Çocuğa cinsel istismarı övmüştü! İğrenç paylaşımları yapan kadın yakalandı

Çocuğa cinsel istismarı övmüştü! İğrenç paylaşımları yapan kadın yakalandı

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

F-16'ya binerek bilfiil terörle mücadele harekatına katıldı

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

'İki ülkenin savaşı nükleer Armageddon olur'

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar

Başkan Erdoğan açıkladı: Bu gece gözaltına alındılar
 

POPÜLER HABERLER

Seyir halindeki taksici görenleri şaşkına çevirdi!

Seyir halindeki taksici görenleri şaşkına çevirdi!

Anlık gelen çikolata krizlerinin devası: Pratik sufle tarifi...

Anlık gelen çikolata krizlerinin devası: Pratik sufle tarifi...

Öyle bir yere saklandı ki... Görenler inanamadı

Öyle bir yere saklandı ki... Görenler inanamadı

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

Kayıp çocuklardan müjdeli haber! İşte ilk görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA