Askeri cunta sert çıktı! ''Biz askeriz, bizim görevimiz''

AA 19 Eylül 2021 Pazar 02:19 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 02:19

Askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) sözcüsü Amara Camara, basına açıklamalarda bulundu.

Camara, cunta üyelerinin hesaplarının dondurulması ve seyahat yasağını içeren Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) yaptırımlarına ilişkin, "Biz askeriz, bizim görevimiz Gine'de, dolayısıyla seyahat etmeye ihtiyacımız yok. Hesaplarımızda da dondurulacak hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Sözcü Camara, darbenin arkasındaki isim ve CNRD lideri Yarbay Mamady Doumbouya'nın da "cumhurbaşkanı" olarak atandığını belirtti.

Yaptırım kararının ardından 17 Eylül'de Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile başkent Konakri'ye gelen ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo da cunta ile görüşmenin oldukça samimi geçtiğini belirterek, "Gine ile ECOWAS, beraber birlikte yürümenin yolunu bulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ECOWAS'ın 16 Eylül'de düzenlediği olağanüstü zirvede, Gine'deki cuntaya, anayasal düzenin yeniden sağlanması için 6 ay süre tanınmıştı.

Zirvede, cunta üyelerinin mal varlıklarının dondurulmasına ve cunta üyeleriyle ailelerine seyahat yasağı getirilmesine karar verilmişti.

- ASKERİ DARBE



Gine'nin başkenti Konakri'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını, Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümet, anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin, güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.

