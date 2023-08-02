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Dünya

Askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kestiler

Nijerya, yaşanan askeri darbe sonrası kuzey komşusu Nijer'in elektriğini kesti.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
Askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kestiler
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Yerel basındaki habere göre Nijerya, Nijer'deki askeri yönetime karşı yeni tedbirler aldı.

Bu kapsamda Nijerya, kuzey komşusu Nijer'e elektrik sağlamayı durdurdu.

Nijer, elektriğinin yüzde 70'ini Nijerya'dan sağlıyordu.

Nijerya'nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbe sonrası Nijer'e yönelik yaptırım kararı almıştı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahman (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmişti.

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