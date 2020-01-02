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Dünya

Askeri toplantıda dikkat çeken ayrıntı! Anlaşma açığa çıktı!

Cezayir'in Rusya'nın en son geliştirdiği hava savunma sistemi olan S-350 Vityaz'ı satın aldığı ortaya çıktı.

Star.com.tr02.01.2020  09:32 - Güncelleme: 02.01.2020  09:40
Bu ay Rus ordusunun cephaneliğinde yer alacak Rus S-350 Vityaz hava savunma sistemlerinin Cezayir Savunma Bakanlığı temsilcilerinin toplantısındaki ekranda yer alması dikkat çekti.

İLK ALICI CEZAYİR

Cezayir'in Su-32, Su-35 ve Su-57'nin yanı sıra S-350 Vityaz hava savunma sistemlerinin tedariki için Rusya ile sözleşme imzaladığı belirtildi. Böylelikle Cezayir, Rus S-350 Vityaz hava savunma sistemlerinin ilk alıcısı oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

İmzalanan anlaşmayla ilgili henüz net bilgi verilmezken Rus ve Cezayir askeri temsilcilerinden resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Cezayir'in Rus hava savunma sistemlerine büyük ilgi gösterdiği öğrenildi.

UZMANLAR S-350 VİTYAZ'I BEĞENDİ

İki ülke arasında imzalanan anlaşmayla ilgili yorumda bulunan uzmanlar S-350 Vityaz hava savunma sisteminin, S-300PM2 hava savunma sisteminden daha üstün özelliklere sahip bir hava savunma sistemi olduğunu belirtiyor.

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