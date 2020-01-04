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Dünya

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi: ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilebilir

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu.

AA04.01.2020  09:46 - Güncelleme: 04.01.2020  09:47

Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.

- "ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir"

Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yarın parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, dün sabaha karşı Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

Kasım Süleymani'ye yönelik saldırı sonrası bölgeden görüntüler

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