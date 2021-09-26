İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2021 Pazar / 19 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,8689
  • EURO
    10,474
  • ALTIN
    499.049
  • BIST100
    1384.68
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Askeri yapılandırmaya sert tepki! ''Ordusuz ve korumasız'' bırakacaklar
Dünya

Askeri yapılandırmaya sert tepki! ''Ordusuz ve korumasız'' bırakacaklar

Sudan ordu sözcüsü Tuğgeneral Tahir Ebu Hace, geçiş iktidarının sivil ortaklarının orduyu yeniden yapılandırma çağrısının Sudan'ı 'ordusuz ve korumasız' bırakmayı amaçladığını söyledi.

AA26 Eylül 2021 Pazar 00:25 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 00:25
ABONE OL

Hace, yaptığı basın açıklamasında, ordu ve mensuplarının onur ve haysiyetine karşı önyargılı bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, "Silahlı Kuvvetlerde (eski rejim mensuplarından) temizlik ve yeniden yapılandırmayla ilgili sözler, Sudan'ı bölünmesi ve yok edilmesini kolaylaştırmak için ordusuz ve korumasız bırakmayı hedefliyor." dedi.

Sözcü Hace, "Darbe, tankların çıkması ve köprülerin kapatılması ile değil, siyasi aklın akılcılık ve bilgelikten uzaklaşması ve önündeki ufkun kapanması, bir çıkar olmadan anlaşamadığımız zaman yabancıların müdahale edeceğini zannetmek ile olur." ifadelerini kullandı.

Askeri darbe girişimin yaşandığı 21 Eylül salı günü, iktidarın sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) bileşenlerinden Ulusal Mutabakat Güçleri, Sudan ordusunun ve diğer düzenli güçlerin yeniden yapılandırılması ve içindeki eski rejim kalıntılarının tasfiye edilmesi çağrısı yapmıştı.

Sudan'da ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın darbe kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.