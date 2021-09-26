Askeri yapılandırmaya sert tepki! ''Ordusuz ve korumasız'' bırakacaklar

AA 26 Eylül 2021 Pazar 00:25 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 00:25

Hace, yaptığı basın açıklamasında, ordu ve mensuplarının onur ve haysiyetine karşı önyargılı bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, "Silahlı Kuvvetlerde (eski rejim mensuplarından) temizlik ve yeniden yapılandırmayla ilgili sözler, Sudan'ı bölünmesi ve yok edilmesini kolaylaştırmak için ordusuz ve korumasız bırakmayı hedefliyor." dedi.

Sözcü Hace, "Darbe, tankların çıkması ve köprülerin kapatılması ile değil, siyasi aklın akılcılık ve bilgelikten uzaklaşması ve önündeki ufkun kapanması, bir çıkar olmadan anlaşamadığımız zaman yabancıların müdahale edeceğini zannetmek ile olur." ifadelerini kullandı.

Askeri darbe girişimin yaşandığı 21 Eylül salı günü, iktidarın sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) bileşenlerinden Ulusal Mutabakat Güçleri, Sudan ordusunun ve diğer düzenli güçlerin yeniden yapılandırılması ve içindeki eski rejim kalıntılarının tasfiye edilmesi çağrısı yapmıştı.

Sudan'da ordu, 21 Eylül'de, Tümgeneral Abdulbaki Hasan Osman Bekravi liderliğindeki 22 subayın darbe kalkışmasının önlendiğini duyurmuş, asker ve sivil onlarca kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.