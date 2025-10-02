İSTANBUL 22°C / 16°C
Dünya

Askerler söyledi siviller eşlik etti! Rumlardan 'Karpaz' provokasyonu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sözde 'bağımsızlık günü' nedeniyle düzenlediği askeri geçit töreni provokasyona dönüştü. Rum askerlerin ve sivillerin sloganları kameralara yansırken, törene katılanlar, 'Karpaz'a gireceğiz, bozulmaz yemin, ya hürriyet ya ölüm' sloganları attı.

HABER MERKEZİ2 Ekim 2025 Perşembe 21:28 - Güncelleme:
GKRY sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü" nedeniyle Güney Lefkoşa'da askeri geçit töreni düzenledi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in katıldığı törende Rum siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de yer aldı.

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının uçurulduğu askeri geçit töreninde büyük bir skandala imza atıldı.

Törene katılanların kameralarına yansıyan görüntülerde asker ve siviller, "Karpaz'a gireceğiz, bozulmaz yemin, ya hürriyet ya ölüm" sloganları attı.

