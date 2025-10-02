GKRY sözde "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü" nedeniyle Güney Lefkoşa'da askeri geçit töreni düzenledi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in katıldığı törende Rum siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de yer aldı.

Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının uçurulduğu askeri geçit töreninde büyük bir skandala imza atıldı.

Törene katılanların kameralarına yansıyan görüntülerde asker ve siviller, "Karpaz'a gireceğiz, bozulmaz yemin, ya hürriyet ya ölüm" sloganları attı.