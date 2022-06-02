Askerlerini, diktatör Franco'nun eski mezar yerinde kutsatan yüzbaşı görevden alındı

İspanya'da faşizmin sembolik yerlerinden biri olarak bilinen ve diktatör Franco'nun talimatıyla inşa edilen Valle de los Caidos'da (Şehitler Vadisi) geçtiğimiz hafta sonu çekilen, bir grup askerin diz çökerek rahip tarafından kutsandığı görüntülere karşı Savunma Bakanlığı harekete geçti.

Kara Kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen bölüğün başında olan yüzbaşı görevden alınırken, kutsanma törenine katılan askerler için 48 saat içinde sonuçlanacak disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Ülke siyasetinde de tartışmalara neden olan olayla ilgili Bask ve Katalan partilerinin temsilcileri, Savunma Bakanı Margarita Robles'den açıklama istedi.

Madrid'in 52 kilometre kuzeyinde yer alan Valle de los Caidos, 1940-1958 yılları arasında dönemin İspanya devlet başkanı Francisco Franco'nun talimatıyla inşa edilmişti.

150 metre yüksekliğindeki haçı ile faşizmin sembolik yeri haline gelen anıta karşı sol hükümetin yaptığı girişimler sonrasında, diktatör Franco'nun burada bulunan mezarı Ekim 2019'da çıkarılıp, Madrid yakınlarındaki bir aile mezarlığına taşınmıştı.

İçinde bazilika bulunan Valle de los Caidos'da halen, faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı yer alırken, ayrıca İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da bulunuyor.

Hükümet, buradaki mezarların açılıp, kimlik tespiti yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini ve buranın bir doğal park haline dönüştürülmesini içeren bir yasa çıkarsa da bu projenin gerçekleşmesi için şu ana kadar hiçbir adım atılmadı.