Caferi: ABD askerlerinin korku dolu bağırışları unutulmuş değil

Kasım 1979'da bir grup üniversite öğrencisinin Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği'ni basarak çalışanları rehin alması olayının yıldönümü İran'ın birçok kentlerinde yapılan etkinliklerle anıldı.

"ASKERLERİNİZİN KORKU DOLU BAĞIRIŞLARI UNUTULMUŞ DEĞİL"

Etkinlik kapsamında Tahran'daki eski ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalığa konuşan Tümgeneral Caferi, İran'a karşı yeni yaptırım kararı alan ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Bizi asla tehdit etme ve askeri tehditle korkutmaya çalışma, çünkü Amerikan askerlerinin İran'ın Tebes kenti ve Basra Körfezindeki korku dolu bağırışları unutulmuş değil" diye konuştu.

İKİ ÜLKEYİ BİRBİRİNE DÜŞMAN EDEN OLAY

4 Kasım 1979'da, İran'dan kaçan devrik şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'ye kabulünü protesto eden bir grup öğrenci, ABD'nin Tahran'daki büyükelçilik binasını basarak, çalışanları 444 gün rehin almıştı. Olayın ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopmuştu.