star.com.tr 01 Mayıs 2020 Cuma 14:47 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 14:52

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle, Hindistan'da da hayat durdu. Yönetim katı tedbirlerle salgını kontrol altına almaya çalışırken, geniş toprak ve yüksek nüfusa sahip ülkede adeta bir kriz yaşanıyor.



Öte yandan salgının belki de en ilginç görüntüleri Hindistan'dan geliyor. Polisin karantina kurallarına ihlal etmeye çalışanlara verdiği tuhaf cezalar, ambulansla evlenmeye gidenler, protestolar...

O görüntülerden biri de Uttar Pradeş eyaletinden geldi. Hamirpur bölgesindeki Pauthiya köyünden 23 yaşındaki Kalku Prajapati, sevdiği kadına kavuşmak için dağ bayır demeden 100 km pedal çevirdi.

Çift, genç adamın bölgeye varmasıyla dikkat çekmemek için günlük kıyafetlerle köyün tapınağında evlendi.

'ANNEM HASTA, KARANTİNAYI BEKLEYEMEM'

Yerel basına yansıyan habere göre damat, böyle güzel bir günde evlenmeyi bile hayal etmediğini söyledi.

Damat, 'Bacaklarımın bu kadar ağrıyacağını düşünmemiştim. Uyumak için ilaç içmek zorunda kaldım.' dedi.

Prajapati, annesi hasta olduğu için karantinanın kaldırılmasını bekleyemeyeceğini söyledi.

Damat, dönüş yolunda gelini de arkasına alarak, zorlu yolculuğunu daha da zor hale getirdi.

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