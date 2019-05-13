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''Asla NATO üyesi olmayacağız''

Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin hiçbir zaman NATO üyesi olmayacağını söyledi. NATO'nun Sırbistan'ı bombaladığını hatırlatan Vulin, 'diğer ülkelerin kendilerine yaptıkları şeyleri başka ülkelere yapmaya zorlanmamak ve bağımsız kararlar alabilmek' için Sırbistan’ın NATO üyeliğinden uzak durduğunu belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin, ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aleksandar Vucic’in devlet başkanı, kendisinin ise savunma bakanı olmaya devam ettiği sürece Sırbistan’ın NATO’ya üye olmayacağının altını çizen Vulin, bağımsızlık vurgusu yaptı.
 
Rus haber ajansı TASS’a röportaj veren Sırbistan Savunma Bakanı Vulin, “Sırbistan, askerî olarak tarafsız bir ülkedir ve öyle de kalacaktır. NATO’nun bize yaptıklarını ne unutabiliriz ne de affedebiliriz. Kendimizi bu anlamda dönüştürmenin bir yolu yoktur.” diye konuştu.
 
Belgrad yönetiminin NATO’nun Barış Ortaklığı projesinin bir katılımcısı olduğunu hatırlatan Vulin, bu durumun, “NATO ile Sırbistan arasındaki en uygun iş birliği seviyesi” olduğunu belirtti.
 
Askerî bir bloğa katılmaları durumunda ülke olarak bağımsızlıklarını sürdürebileceklerinden emin olmadıklarını söyleyen Vulin, şu sözleri kaydetti:
 
“Kendi kararlarımızı kendimiz vermek istiyoruz. NATO tarafından bombalandığımız için, bloğun üyesi olmak istemiyoruz. Bize yapılanları, başkalarına yapmaya zorlanmamak için de üye olmak istemiyoruz. Eğer NATO bir ülkeye karşıysa, bu bizim de ona karşı olacağımız anlamına gelmez. Yabancı kuvvetlerin çatışmalarına müdahil olmak istemiyoruz.”

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