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Dünya

İran'dan Türkiye dahil 10 ülkeye koronavirüs yardımı için teşekkür

İran, ülkede şu ana kadar 514 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için yardım gönderen, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere teşekkür etti.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 13:15 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 13:28
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Kovid-19 salgınıyla mücadele için yardım çağrılarına birçok ülkeden yanıt geldiğini bildirdi.

Musevi, "Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin yanı sıra Japonya, Katar, Azerbaycan ve Rusya'dan tıbbi malzeme ve nakdi yardımlar gönderildi. İran hükümeti ve halkı, kara gün dostlarını asla unutmaz." ifadelerini kullandı.

- ZARİF, DÜNYA ÜLKELERİNİ İRAN'A YARDIMA ÇAĞIRMIŞTI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, virüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini "ACİL" başlığıyla Twitter'dan paylaşarak, tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarına hitaben yazdığı mektupta, Kovid-19'la mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.

- CAN KAYBI 611'E YÜKSELDİ

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 kişi artarak 611'e yükseldi

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