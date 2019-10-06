Polis, kafese giren kadının isminin Myah Autry olduğunu açıkladı. Autry, aslanın bulunduğu bölgeye girerek dans ettiği görüntüleri internet üzerinden paylaşmıştı. Kadının, tahta çitlerin üzerinden geçerek aslanın yakınına geldiği ve dans ettiği görülüyor. “Ona yakınlaşmak istiyorum” diyen Autry’nin aslana yaklaşarak “Bebeğim, seni seviyorum” diye seslendiği videoda aslanın donup kaldığı görülürken, güvenlik kurallarını ihlal eden kadının daha sonra zürafaların olduğu bölüme de giriş yptığı öğrenildi. Konuyla ilgili bir ilan yayınlayan New York polisi de, Autry ile ilgili veya nerede olduğuna ilişkin bilgiye sahip olanlardan kendilerine telefon yoluya ulaşmalarını istedi.