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Dünya

''Aslanların İni'' üyesi İsrail ordusu tarafından öldürüldü

Filistin'de kendilerini 'Aslanların İni' diye adlandıran Filistinli bir grup, üyelerinden birinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinde İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

AA23 Ekim 2022 Pazar 12:06 - Güncelleme:
''Aslanların İni'' üyesi İsrail ordusu tarafından öldürüldü
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Aslanların İni grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üyelerinden Tamir el-Keylani'nin gece saat 01:30 sularında yanından geçtiği bir motosiklete "işgalciler tarafından" yerleştirilen TNT'nin patlatılmasıyla hayatını kaybettiği belirtildi.

"Suikastın detaylarını ilerleyen zamanda detaylı bir şekilde paylaşacağız ve işgale sert bir yanıt vereceğiz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Filistinlileri bugün Nablus'ta kaldırılacak Keylani'nin cenazesine katılmaları çağrısında bulunuldu.

Keylani'nin öldürülmesiyle ilgili İsrail'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki "Shavei Shomron" yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınlarında 11 Ekim'de gerçekleşen silahlı saldırıda bir İsrail askeri ölmüş, kendilerini "Aslanların İni" diye adlandıran Filistinli bir grup, yaptığı açıklamayla saldırıyı üstlenmişti.

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