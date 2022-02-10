Aşravi: Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:19

Halihazırda Filistin Küresel Diyalog ile Demokrasi Girişimi (MIFTAH) Yönetim Kurulu Başkanı Aşravi, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer'i ağırladı.

MIFTAH'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Aşravi'yi İstanbul'da düzenlenecek "8. Arabuluculuk Konferansı'na" davet etti.

Taraflar, başta Kudüs'te olmak üzere İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri, kutsal şehrin tarihi ve demografik yapısını değiştirme girişimlerini görüştü.

Aşravi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli." ifadesini kullandı.

Filistin'in önde gelen isimlerinden Hanan Aşravi, 10 Aralık 2020'de FKÖ Yürütme Konseyinin karar alma süreçlerinde yetersiz kaldığını ve reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Konseyden istifa etmişti.

