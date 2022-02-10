İSTANBUL 9°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2022 Perşembe / 9 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Aşravi: Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli
Dünya

Aşravi: Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli

Eski Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Üyesi Hanan Aşravi, Türkiye-Filistin ilişkilerinin her iki ülke için de önemli olduğunu söyledi.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:19
ABONE OL

Halihazırda Filistin Küresel Diyalog ile Demokrasi Girişimi (MIFTAH) Yönetim Kurulu Başkanı Aşravi, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ve Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer'i ağırladı.

MIFTAH'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Aşravi'yi İstanbul'da düzenlenecek "8. Arabuluculuk Konferansı'na" davet etti.

Taraflar, başta Kudüs'te olmak üzere İsrail'in gerçekleştirdiği ihlalleri, kutsal şehrin tarihi ve demografik yapısını değiştirme girişimlerini görüştü.

Aşravi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Filistin ilişkileri iki ülke için de önemli." ifadesini kullandı.

Filistin'in önde gelen isimlerinden Hanan Aşravi, 10 Aralık 2020'de FKÖ Yürütme Konseyinin karar alma süreçlerinde yetersiz kaldığını ve reforma ihtiyaç duyduğunu belirterek, Konseyden istifa etmişti.

  • Hanan Aşravi
  • türkiye filistin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.