Aşravi'nin istifasıyla ilgili 'İsrail' ayrıntısı

AA 10 Aralık 2020 Perşembe 14:59 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 14:59

Uzmanlar, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Hanan Aşravi'nin (74) istifa etmesinin arkasındaki en önemli sebeplerin başında Konseyin karar alma mekanizmasındaki değişiklik ve İsrail ile ilişkilerin yeniden başlamasının geldiğini belirtiyor.



Aşravi, dün FKÖ Yürütme Konseyinden, "Konseyin karar alma süreçlerinde reforma ihtiyaç duyduğuna" dikkati çekerek istifa etmişti.

Hamas ve İslami Cihad hareketleri dışındaki tüm Filistinli grupları bünyesinde barındıran FKÖ'nün hükümeti mesabesindeki Yürütme Konseyi 18 kişiden oluşuyordu.

- İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN YENİDEN BAŞLAMASINA TEPKİ

Yönetim ve Siyaset Uzmanı Cihad Harb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşravi'nin istifasının FKÖ'deki karar alma mekanizması ve özellikle İsrail ile ilişkilerin tekrar başlamasını protesto niteliğinde olduğunu söyledi.

Harb, Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Dr. Saib Ureykat'ın 10 Kasım'da vefat etmesinden sonra Konseyin çalışmalarının netlik kazanmaması ve Konseyi toplantıya çağıran Ureykat'ın makamının boş kalmasının da Aşravi'nin istifa nedenleri arasında yer aldığını savundu.

Ureykat'ın vefatının ardından Konseyin toplanmadığını hatırlatan Harb, Kovid-19 salgınının da Konseyin çalışmalarını sekteye uğrattığını ifade etti.

Harb, Aşravi'nin istifasıyla, siyasi hayattaki bu uzun yoldan sonra FKÖ'nün reform süreciyle kan tazeleme zamanının geldiğine ve içeridekiler geri çekilmezse yenilerin gelemeyeceğine dair kanaatini de gösterdiğine işaret etti.

- "AŞRAVİ FKÖ'NÜN KURUMLARININ ETKİSİZLEŞTİRİLMESİNE KARŞI BİR TUTUM İÇİNDE"

Kudüs Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Ahmed Refik Avad ise Aşravi'nin konumu ve bakış açısı sebebiyle istifa ettiğini söyledi.

"Aşravi'nin FKÖ'nün kurumlarının etkisizleştirilmesi, yetkiler ve seçimler konusunda bir duruşu var. İstifasının siyasi gerekçeleri bulunuyor." diyen Avad, istifanın FKÖ yapısının yeniden canlandırılması ve yönetimin yenilenmesi yönünde bir tutumdan kaynakladığı değerlendirmesinde bulundu.

Avad, görevi FKÖ'nün politikalarını uygulamak olan Yürütme Konseyinin toplanmaması ve görüşü alınmayarak, Filistin'in farklı bir yolla karar almasının istifanın zamanlaması konusunda etkili olabileceğine dikkati çekti.

İsrail ile ilişkilerin tekrar başlamasının da Aşravi'nin istifasında pay sahibi olma ihtimaline de değinen Avad, İsrail ile ilişkilerin başlaması konusunda Konseyin toplanmadığını ve bir karar almadığını hatırlattı.