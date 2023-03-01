İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9865
  • EURO
    20,0299
  • ALTIN
    1111.71
  • BIST100
    5237.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Asrın felaketini konuşuyorlar: Türkiye'deki depremler bize çok şey öğretebilir
Dünya

Asrın felaketini konuşuyorlar: Türkiye'deki depremler bize çok şey öğretebilir

ABD'li New York Times gazetesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremleri ele alan geniş bir analiz yayınladı. Doğu Anadolu Fay Hattı ile California'da bulunan San Andreas Fayı'nın aynı özelliklere sahip olduğu hatırlatılan haberde Türkiye'de meydana gelen depremlerin ABD'ye çok şey öğretebileceği yazıldı.

1 Mart 2023 Çarşamba 08:43 - Güncelleme:
Asrın felaketini konuşuyorlar: Türkiye'deki depremler bize çok şey öğretebilir
ABONE OL

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın benzeri California'da da bulunuyor. ABD basını, Kahramanmaraş merkezli depremleri mercek altına aldı. Türkiye'deki depremlerin beklenenden 10 kat daha şiddetli olduğunu belirten uzmanlar, böylesi yıkımın ABD'de olma ihtimalini değerlendirdi

Dünya medyası Türkiye'de yaşanan çifte depremi yakından incelemeye devam ediyor. Son olarak ABD merkezli New York Times gazetesi, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremleri ele alan geniş bir analiz yayınladı. Haberde Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin olduğu Doğu Anadolu Fay Hattı değerlendirildi. Doğu Anadolu Fay Hattı ile California'da bulunan San Andreas Fayı'nın aynı özelliklere sahip olduğu hatırlatılan haberde Türkiye'de meydana gelen depremlerin ABD'ye çok şey öğretebileceği yazıldı.

'KÖTÜ OLABİLİR'

Haberde ABD Jeoloji Araştırmaları'nda danışman olarak görev yapan Ross Stein'in "Türkiye'deki depremlerden ciddi anlamda bilgiler edineceğimiz konusunda şüphe yok" sözlerine yer verildi. Scripps Oşinografi Enstitüsü'nde artçı şokları inceleyen araştırmacı Debi Kilb de ilk depremden hemen sonra meydana gelen 7.5'lik depremin olağandışı olduğunu söyledi. "7.5'lik ikinci deprem, beklenen artçı şoktan 10 kat daha güçlüydü" diyen Kilb edindikleri bilgilerin San Andreas'a uygulanabileceği görüşünü dile getirdi. Cornell Üniversitesi'nde profesör olan Judith Hubbard ise San Andreas'taki bir deprem, kırılmaya hazır başka bir fayı tetiklerse, "Bekleyebileceğinizden çok daha büyük bir fayı parçalayabilir" dedi.

'BÖYLE BİR AFET GÖRMEMİŞTİM'

Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye yaptığı ziyaretin ardından "Mozambik'teki İdai kasırgasını da gördüm ancak daha önce böyle bir doğal afetle karşılaşmadım" dedi.

ETİYOPYALILAR 3.5 MİLYON LİRA TOPLADI

Etiyopyalıların, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlattıkları yardım kampanyasında, 10 milyon Etiyopya biri (3.5 milyon lira) toplandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.