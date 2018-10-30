Assange: Ekvador beni ABD'ye teslim etmek istiyor

Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın daha iyi sığınma koşulları için açtığı dava başvurusunu reddetti.

2012 yılından beri Londra'da bulunan Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan ve Aralık ayından beri Ekvador vatandaşı olan Assange, Ekvador Dışişleri Bakanlığı'na karşı anayasal haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava başvurusunda bulunmuştu.

Pazartesi günü telekonferansla mahkemeye bağlanan Assange, büyükelçilikteki yaşamı sırasında siyasete karışmaması, ziyaretçi kabul etmemesi ya da iletişiminin kısıtlanması gibi bazı kararlarla anayasal haklarının ihlal edildiğini öne sürdü.

Ekvador'un en üst düzey hükümet savcısı Iñigo Salvador ise dava başvurusunu reddederek kurallara uyması takdirinde Assange'ın istediği kadar büyükelçilikte kalabileceğini söyledi.

Ancak Assange aynı görüşte değil.

Bugün yaptığı açıklamada Wikileaks'in kurucusu Assange, ABD'nin baskıları sonucu Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğindeki sığınmasına son vermeye çalıştığını iddia etti.

'Kedisinin pisliklerini temizlemeli'

Yeni kurallara göre Assange'ın tıbbi tedavilerinin ve telefon görüşmelerinin parasını ödemesi, kedisinin kirlettiği yerleri temizlemesi gerekiyor.

Assange, bundan altı yıl önce İsveç'te kendisine açılan bir cinsel taciz davası yüzünden Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı.

Bu dava daha sonra düşürüldü.

Ancak Assange'ın daha önce kefalet koşullarına uymamış olması, büyükelçilikten çıktığı anda İngiltere'nin kendisini tutuklaması ihtimalini doğuruyor.

Assange tutuklanması halinde hakkında Wikileaks hakkında soruşturma yürüten ABD'ye teslim edilebileceğinden endişe ediyor.

'Kaykaya biniyor, futbol oynuyor'

Büyükelçilik çalışanları, Assange'ın kaykaya binmesi, futbol oynaması ve kimi çalışanlara karşı agresif davranmasından şikayetçi olmuştu.

Assange'ın İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen referandumla ilgili internetten yaptığı açıklamalar da başka bir ülkenin siyasetine karışması gerekçesiyle Ekvador'un tepkisini çekmişti.

Yeni kuralların bu şikayetlerin önüne geçmek için alındığı belirtiliyor.

Assange, bugün yaptığı açıklamada, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun sığınmasına son verme kararı aldığını ancak bunu henüz resmi olarak açıklamadığını öne sürdü.

Ekvadorlu savcı Iñigo Salvador ise Assange'ın büyükelçilikte istediği kadar kalabileceğini söyledi.

Salvador daha önce yaptığı bir başka açıklamada ise Assange'ın elçiliği terk etmesi halinde, İngiltere'nin Assange'ı ABD'ye iade etmeyeceğine dair güvence verdiğini söylemişti.

Daha önce de Ekvadorlu yetkililer, Assange'ın kurallara uyması halinde elçilikte kalabileceğini aktarmıştı.

Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia, Reuters'a yaptığı açıklamada Assange'ın dava açmasından ötürü 'hayalkırıklığına uğradıklarını', bundan sonra Assange adına İngiltere ile görüşme yapmayacaklarını söyledi.

(BBC)