'Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor' Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'de barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarını sürdüreceğini belirterek, 'Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor.' dedi.