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'Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'de barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarını sürdüreceğini belirterek, 'Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor.' dedi.

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Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Moskova'daki görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Rusya, Türkiye ve İran'ın, Suriye'de barışın sağlanmasıyla ilgili çabalarını sürdüreceğine işaret eden Lavrov, "Yakın zamanda, Suriye ile ilgili siyasi temsilciler düzeyinde toplantı planlanıyor ve Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor." ifadesini kullandı.

Pedersen ise Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin, Suriye'nin İdlib bölgesinde durumu istikrara kavuşturacağını umduğunu dile getirdi.

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