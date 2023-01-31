Astana ile Ankara arasında direkt uçuşlar artacak

Kazakistan'ın Ulusal Havayolu Şirketi AirAstana'nın alt kuruluşu olan FlyArystan'dan yapılan açıklamada, 23 Mayıs'ta yapılacak ilk sefer için biletlerin satışa açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Astana-Ankara güzergahında haftada 2 kez salı ve cumartesi günleri direkt uçuşlar düzenlenecek. Uçuş süresi yaklaşık 5 saat." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl 5 Aralık'ta da Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan'ın başkenti Astana'ya ilk direkt uçuşunu gerçekleştirmişti.

AnadoluJet, Ankara-Astana güzergahında haftada 2 sefer düzenliyor.