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Dünya

Astana'da 4'lü zirve! Normalleşmede ilk adım ''Yol Haritası'' oldu

Kazakistan'ın başkentinde Suriye konulu 20. Astana görüşmeleri kapsamında Türkiye, Rusya, İran ve Şam yönetimi arasında Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik “Yol Haritasının” görüşüldüğü 4'lü toplantı başladı.

AA20 Haziran 2023 Salı 14:07 - Güncelleme:
Astana'da 4'lü zirve! Normalleşmede ilk adım ''Yol Haritası'' oldu
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TSİ ile 12.00'de başlayan toplantıda Türkiye, Rusya, İran ve Esed yönetimi heyetleri aynı masada bir araya geldi.

Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlığındaki heyetin temsil ettiği toplantıda Rus heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran'a Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Şam heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan başkanlık ediyor.

Basına kapalı toplantıda, Suriye-Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik "Yol Haritası" görüşülüyor.

Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları, 10 Mayıs'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Toplantı sonrasında Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için yol haritası hazırlanması kararlaştırılmıştı. Yol haritasının hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurum olarak savunma bakanlığı ve istihbaratın katılımıyla 4'lü komite kurulmasına karar verilmişti.

Bugün başlayan ve yarın sona erecek 20. Suriye konulu Astana görüşmelerinde ayrıca Suriye çevresindeki bölgesel durumun değişimini ve sahadaki son gelişmeler müzakere ediliyor.

Bunun yanı sıra Suriye'deki terörle mücadele, rehinelerin serbest bırakılması, kayıp kişilerin aranması gibi güven artırıcı önlemlerin yanı sıra insani durum, ülkenin yeniden inşa edilmesi ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşleri için koşulların yaratılması gibi konular da toplantıda masaya yatırılıyor.

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