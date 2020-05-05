AA 05 Mayıs 2020 Salı 14:31 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 14:32

Çin, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya, Tayland ve Malezya'da günlük vaka artışları geçen aya kıyasla düşerken Singapur, Filipinler ve Endonezya'da ise aynı oranda kalmaya devam etti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son günlerde günlük yeni vaka sayısının 10'un altına düştüğünü, ülkede 29'u ağır 395 aktif enfekte vaka bulunduğunu aktardı. Virüsün ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 881'e yükseldi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede şimdiye kadar virüse yakalanan 77 bin 853 kişi ise iyileşti.

- YENİ ZELANDA'DA SON 48 SAATTE YENİ VAKA GÖRÜLMEDİ



Yeni Zelanda'da salgına karşı 25 Mart-27 Nisan tarihlerinde uygulanan olağanüstü hal ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, ülke genelinde virüsün kontrol altına alınmasını sağladı. Geçen hafta Kovid-19'a karşı verdikleri savaşı kazandıklarını açıklayan Başbakan Jacinda Ardern'in yönetimindeki ülkede son 48 saatte yeni vaka tespit edilmedi.

Ülke genelinde 3 bin 232 kişiye yapılan testlerin tamamının negatif çıktığını hatırlatan belirten Sağlık Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, virüse yakalanan 1486 kişiden 1302'sinin iyileştiğini dile getirdi.



Kovid-19'dan şimdiye kadar 20 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'da, 164 aktif vaka bulunuyor.

- AVUSTRALYA'DA GÜNLÜK VAKA ARTIŞLARI 20'Lİ RAKAMLARDA



Avustralya'da toplam Kovid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 22 artarak 6 bin 847 oldu. Günlük yeni vaka artışının 20 civarında seyrettiği ve Kovid-19 tedbirlerinin ilerleyen haftalarda hafifletilmesinin beklendiği ülkede, virüs nedeniyle şimdiye kadar 97 kişi hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre yaklaşık 650 bin kişiye yapılan testlerde virüse yakalanan 6 bin 825 kişiden 5 bin 859'u iyileşti.

- JAPONYA'DA GÜNLÜK VAKA ARTIŞ SAYISI 200-250 ARASINDA



Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 969'a, ölü sayısı ise 570'e yükseldi. Mayıstan itibaren günlük vaka artışının 200'lerde seyrettiği ülkede, günde ortalama 10 ila 20 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Dün olağanüstü halin ay sonuna kadar uzatıldığını açıklayan Başbakan Abe Şinzo, günlük vaka artışlarının 100'ün altına inmesi gerektiğine dikkati çekti.

- MALEZYA'DA 30 YENİ KOVİD-19 VAKASI



Malezya'da toplam vaka sayısı bugün 30 artışla 6 bin 383'e yükselirken vefat sayısı bir artarak 106 oldu. İyileşen kişi sayısı ise 83 artarak 4 bin 567'ye yükseldi.

Öte yandan Başbakan Muhyiddin Yasin, telekonferansla katıldığı Bağlantısızlar Hareketi Zirvesinde, Malezya'nın Kovid-19 ile mücadele yöntemlerini paylaştı. Harekete üye ülkelerin salgınla mücadelede iş birliği içinde olmasını önemsediğini belirten Muhyiddin, tıbbi imkanları az olan ülkelere daha fazla yardım edilmesi çağrısında bulundu.

- TAYLAND'DA SADECE BİR YENİ VAKA GÖRÜLDÜ



Tayland'da ise bugün sadece bir kişinin testi pozitif çıkarken toplam Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 988 oldu. Son 6 gündür Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaşanmadığı ülkede toplam iyileşen vaka sayısı 2 bin 747'ye yükseldi.

Öte yandan Tayland'ın dini yüksek şurası Shenga Konseyi, 7 Mayıs'taki Veşak Günü için ülke çapında hiçbir tapınakta toplu kutlama yapılmaması talimatı verdi.

- ENDONEZYA'DA GÜNLÜK EN YÜKSEK VAKA ARTIŞI



Endonezya'da son 24 saatte Kovid-19 bulaşan toplam kişi sayısı 484 artarak 12 bin 71'e yükseldi. Virüsten 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 872'ye, iyileşenlerin sayısı ise 243 artışla 2 bin 197'ye çıktı. Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana en yüksek günlük vaka artışı bugün yaşandı.

Öte yandan Endonezya İnsani Gelişme ve Kültür Bakanı Muhadjir Effendy, yaptığı açıklamada, hükümetin Kovid-19 salgınının haziranda bitmesi konusunda iyimser olduğunu belirtti. Effendy ayrıca, ramazan ayında memlekete dönüşlerin yasaklanmasıyla Kurban Bayramı veya aralık ayı sonunda 4 ek tatil günü kullanılmasına ilişkin 2 seçeneğin gündemlerinde olduğunu ifade etti.

- FİLİPİNLER'DE KARANTİNA, SALGINA ÇARE OLMADI



Filipinler'deki toplam vaka sayısı bugün 199 artışla 9 bin 684'e, vefat sayısı 14 artışla 637'ye, iyileşen vaka sayısı ise 1408'e çıktı. Ülkenin kalabalık eyaletlerinde bir aydan fazladır süren karantina uygulamasına rağmen Kovid-19 vaka artışlarında azalma görülmedi.

- SİNGAPUR'DA TOPLAM VAKA SAYISI 19 BİNİN ÜZERİNDE



7 Nisan'dan bu yana günlük vaka artış sayısının üç haneli rakamlarda seyrettiği Singapur'da ise bugün tespit edilen 632 yeni vaka ile toplam sayı 19 bin 410'a yükseldi. Ülkede bugün Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmazken iyileşen sayısında da artış görülmedi.

Singapur'da Kovid-19 vaka artışları geçen aydan bu yana yüksek seyrediyor.

