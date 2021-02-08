Asya ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:28 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 18:28

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1037 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam sayı 555 bin 511'e yükseldi. Son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 12 bin 26'ya, iyileşenlerin sayısı ise 511 bin 502'ye çıktı.

Öte yandan, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), Pakistan ordusuna aşı hibe etti.

PLA, ilk kez farklı bir ülkenin ordusuna aşı bağışlarken, aşıların miktarına dair bir açıklama yapılmadı.

Pakistan ordusu ise aşıların sağlık çalışanlarına verileceğini belirtti.



1 Şubat'ta Çin, Pakistan'a ücretsiz 500 bin doz aşı göndermişti.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde Kovid-19 salgınında son 24 saatte 13 bin 38 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 963 bin 28'e çıktı.

Virüs kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı 207 artarak 31 bin 763'e, Kovid-19 vaka sayısı 8 bin 242 artarak 1 milyon 166 bin 79'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, yaptığı açıklamada, ülkede 18-59 yaş arasını kapsayan aşılama programı çerçevesinde 60 yaş üstü sağlık çalışanlarına da aşı izni verildiğini ve aşılamaya bugün başlandığını belirtti.

Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM) da Sinovoc'tan sonra AstraZeneca, Sinopharm ve Novavax'ın Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanım izni için ilgili aşıların verilerinin beklendiğini açıkladı.

Öte yandan Cava ve Bali Adası'nda uygulanan Kovid-19 tedbirleri 22 Şubat'a kadar uzatıldı, alışveriş merkezi ve restoranların yüzde 50 kapasite ile saat 21.00'e kadar açık olmasına izin verildi.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 3 bin 100 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, ülkedeki toplam vaka sayısı 245 bin 552'ye ulaştı.

Bugün 2 bin 340 kişi daha sağlığına kavuştu, iyileşenlerin sayısı 192 bin 679, aktif vaka sayısı 51 bin 977 oldu.

Son 24 saatte salgından 24 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya'da, şimdiye kadarki Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi ve virüse bağlı can kayıplarının 872'ye ulaştı.

aponya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1217 artarak 407 bin 488'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 83 artışla 6 bin 524'e yükseldi.

Son bir günde 19 bin 550 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 7 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 773 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.