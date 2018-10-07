Asya'da Rusya-Hindistan ittifakı şekilleniyor

Rusya ve Hindistan, Soğuk Savaş yıllarındaki stratejik işbirliğini çokkutuplu dünyaya taşıyor. Güney Asya’daki eski müttefikine S-400 füze bataryaları satan Rusya, Hindistan’da 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom’dan yapılan açıklamaya göre iki ülke, Hindistan’da yeni bir bölgede Rus tasarımı altı nükleer reaktör inşa edecek, üçüncü ülkelerde nükleer iş birliği güçlendirilecek, yeni nükleer teknolojiler ve nükleer santrallerin inşası konularında birlikte çalışılacak. İki devlet arasındaki anlaşma Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile Hindistan Atom Enerji Komisyonu Başkanı Kamleş Viyas tarafından imzalandı.

ÜRETİM HİNDİSTAN’DA

Rus tasarımlı nükleer güç üniteleri Hindistan’da üretilecek. Hindistan pazarından ABD ile rekabet eden Rusya, ülkenin güneyinde bulunan Kudankulam Nükleer Güç Santrali’ni inşa etmişti. İki üniteden oluşan santralde şu anda üçüncü ve dördüncü nükleer enerji üniteleri inşa ediliyor ve iki yeni ünite daha kurulması planlanıyor.