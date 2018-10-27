Atacak geri adım kalmadı 

ABD’nin Filistin’e dayattığı ‘Yüzyılın Anlaşması’ adı verilen sözde barış planının açıklanmasına aylar kala, Batı Şeria yönetiminin üst düzey organı Filistin Merkez Konseyi, ülkenin ulusal ve uluslararası politikalarda alacağı kararları belirlemek adına 28 Ekim’de bir araya geliyor. Kritik Konsey toplantısı öncesi izleyecekleri yol haritası hakkında açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, zirvede İsrail ve ABD ile yapılan tüm anlaşmaları gözden geçireceklerini söyledi. Anlaşmaların işlevini yitirdiğini aktaran Abbas, Filistinlilerin artık kaybedecek bir şeyleri olmadığını ve geri adım atacakları bir yerin kalmadığını vurguladı.

DİPLOMATİK REST

Umman ziyareti sırasında Filistin devlet televizyonuna demeç veren Abbas, “İsrail, Oslo anlaşmasından başlayarak Paris Anlaşması’na kadar tüm uluslararası anlaşmaları ihlal veya feshetti. Belki İsrailliler ve ABD’lilerle yapılan anlaşmaların çoğunu iptal ederiz. Artık geri adım atabileceğimiz yer kalmadı. Filistinlilerin kaybedecek bir şeyi yok” dedi. Washington ile Tel Aviv’in zihninde sadece Filistin Devleti’ni yok sayan Yüzyılın Anlaşması olduğunu belirten Abbas, “İki şerden birini seçmek zorundayız. Gerçekten bir Filistin Devleti mi yoksa onların istediği gibi Batı Şeria ve Gazze’de iki ayrı özerk bölge mi istiyoruz. Ben bağımsız bir Filistin Devleti’ni tercih ediyorum. Ya bu olur ya da yolumuza bakarız. Ne insanlar ne de tarih bize merhamet ediyor. Fakat biz ihanet edemeyiz” ifadelerini kullandı. Hamas’la yürütülen ulusal uzlaşı görüşmelerini de değerlendiren Filistin lideri, “Ne yazık ki, hiç kimse bir adım atmadı. Ya tüm sorumlulukları onlar devralır ya da biz devralırız” diye konuştu.

TERÖR DEVLETİNDEN GAZZE'DE KATLİAM: 6 ŞEHİT, 180 YARALI İşgalci İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze’nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine yine kanlı bir şekilde saldırdı. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, terör devletinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla Filistinli direnişçilere yönelik saldırısında 6 sivili şehit etti, 180 kişiyi ise yaraladı. Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal askerlerinin saldırısı Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğu sınırında gerçekleşti. Filistinliler, 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.