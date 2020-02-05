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Dünya

ATAK helikopterimiz Hindistan sokaklarında!

Hindistan'da 2 yılda bir düzenlenen DefEXPO savunma fuarının bu yılki tanıtım afişinde, TUSAŞ tarafından üretilen T-129 ATAK helikopterinin görseli kullanıldı.

05.02.2020  13:31 - Güncelleme: 05.02.2020  13:37

Pakistan'a T-129 ATAK helikopterinin satışı nedeniyle Türkiye ile silah/savunma anlaşmalarını kısıtlayan Hindistan, DefEXPO savunma fuarının tanıtım amaçlı hazırlanan afişlerinde T-129 Atak görselini kullandı.

Hindistanlı vatandaşlar tarafından sosyal medyada alay konusu olan afişlerin, silah görselleri seçilirken yanlışlık yapıldığı düşünülüyor.

Hindistan'ın önde gelen basın kuruluşlarından NDTV'nin muhabirlerinden biri olan Vishnu Som resmi Twitter hesabından ilgili görseli paylaşarak, "Def Expo falan filan. Bu, Pakistan'ın 1,5 milyar dolarlık bir anlaşmada satın almak için imzaladığı bir Türk T-129 helikopteri. Şaka gibi." yorumunu yaptı.

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