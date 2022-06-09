Atatürk posterli Türk botuna tahammül edemediler!

Yunan sahil güvenliği, "Bir bayrak milletin onurudur" diyerek Yunan bayrağını çiğnemeyi reddeden Mustafa Kemal Atatürk'ün, Midilliye demirleyen teknedeki fotoğrafına tahammül edemedi.

Olay Ege'deki Midilli Adası'nda yaşandı. Midilli Limanı'na demirleyen bir yelkenli tekne sahibi teknenin direğine Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu bayrağı çekti. Şikayet üzerine harekete geçen Yunan sahil güvenliği müdahale etti.

KURALLARA AYKIRIYMIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Midilli Adası'nda yayın yapan medyanın geniş yer verdiği olayda LOIATH (Midilli Offshore Yelken Kulübü) Başkanı Nikos Tallas, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yelkenliden ilgili görüntüleri yayınlayarak Yunan sahil güvenliğinin tekneye derhal müdahale etmesi önerisinde bulundu.

BAŞKAN ŞİKAYET ETTİ

Nefes isimli sailing tipi yelkenli tekneye gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri teknenin kaptanı ve mürettebatına seyir kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle Atatürk bayrağının hemen indirilmesini istedi. Bayrağı indiren yelkenli tekne iki saat sonra Midilli'den ayrıldı. Midilli Yelken Kulübü Başkanı Nikos Tallas ise "Sahil güvenlik personeline teşekkür ediyoruz, aferin onlara" mesajı yayınladı.