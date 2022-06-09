İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1928
  • EURO
    18,5649
  • ALTIN
    1023.72
  • BIST100
    2540.36
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Atatürk posterli Türk botuna tahammül edemediler!
Dünya

Atatürk posterli Türk botuna tahammül edemediler!

Yunan sahil güvenliği, Atatürk posterli Türk botuna tahammül edemedi. Nefes adlı tekneye gelen Yunan Sahil Güvenlik'in müdahalesiyle Atatürk posteri indirildi. Atatürk, 9 Eylül'de İzmir'e geldiğinde, konaklayacağı İplikçizade Köşkü'nde yere serilen Yunan bayrağını ‘Bayrak milletin onurudur' diyerek kaldırtmıştı.

Akşam Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 08:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Yunan sahil güvenliği, "Bir bayrak milletin onurudur" diyerek Yunan bayrağını çiğnemeyi reddeden Mustafa Kemal Atatürk'ün, Midilliye demirleyen teknedeki fotoğrafına tahammül edemedi.

Olay Ege'deki Midilli Adası'nda yaşandı. Midilli Limanı'na demirleyen bir yelkenli tekne sahibi teknenin direğine Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin bulunduğu bayrağı çekti. Şikayet üzerine harekete geçen Yunan sahil güvenliği müdahale etti.

KURALLARA AYKIRIYMIŞ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Midilli Adası'nda yayın yapan medyanın geniş yer verdiği olayda LOIATH (Midilli Offshore Yelken Kulübü) Başkanı Nikos Tallas, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, yelkenliden ilgili görüntüleri yayınlayarak Yunan sahil güvenliğinin tekneye derhal müdahale etmesi önerisinde bulundu.

BAŞKAN ŞİKAYET ETTİ

Nefes isimli sailing tipi yelkenli tekneye gelen Yunan sahil güvenlik ekipleri teknenin kaptanı ve mürettebatına seyir kurallarına uygun olmadığı gerekçesiyle Atatürk bayrağının hemen indirilmesini istedi. Bayrağı indiren yelkenli tekne iki saat sonra Midilli'den ayrıldı. Midilli Yelken Kulübü Başkanı Nikos Tallas ise "Sahil güvenlik personeline teşekkür ediyoruz, aferin onlara" mesajı yayınladı.

ATATÜRK, YUNAN BAYRAĞINI ÇİĞNETMEDİ

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması sebebi ile İzmir'dedir. Yunan askeri İzmir'i yakıp yıkarak kaçmıştır. Atatürk dinlenmesi için hazırlanan Karşıyaka'da İplikçizade Köşkü'ne gelir. Köşkün girişinde Yunan bayrağının yere serildiğini görür.

Şu diyalog yaşanır:

Bu nedir?

Yunan Bayrağı Paşam. Bu eve yerleşen Yunan Kralı Konstantin, 1921'de İzmir'e geldiğinde bu taşlığa serilen Türk bayrağını çiğneyerek geçmişti.

O, hata etmiş. Ben bu hatayı tekrar edemem. Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. Bu diyalogun ardından Atatürk Yunan bayrağını kaldırtarak saygı gösterir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.