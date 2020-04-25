Ateş püskürdüler: Büyük Çin Yalanı

25 Nisan 2020 Cumartesi 12:27 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 12:27

Yabancı basın Pekin yönetimini, yeni tip koronavirüs ile ilgili dünyaya yalan söylemekle suçlamaya devam ediyor. Alman Bild gazetesinin ardından şimdi de Fransız Le Figaro gazetesi Çin'i hedef aldı. Le Figaro, "Büyük Çin Yalanı" başlıklı geniş bir araştırma haberi yayımladı. Fransız gazete haberinde, Çin'in dünyayı yanıltmaya çalıştığı ve yalan söylediğini iddia ettiği maddeleri sıraladı.

"VİRÜS PAZARDAN DEĞİL LABORATUVARDAN KAZA SONUCU YAYILDI"

Le Figaro'ya göre; Çin ilk olarak virüsün kaynağı hakkında doğru bilgi vermedi. Haberde; Kovid-19 üzerinde durulduğu gibi Wuhan'daki bir vahşi hayvan pazarı yerine bir laboratuvardan kaza sonucu yayıldığı öne sürüldü.

"ÇİN GERÇEK RAKAMLARI AÇIKLAMIYOR"

Gazeteye göre, Çin'in şeffaf davranmadığı bir diğer konu ise pandemiye bağlı can kayıpları... Le Figaro haberinde, "1,4 milyar nüfusu olan Çin, Avrupa'ya göre son derece gülünç bir bilanço açıklıyor. Rakamları değiştirmekle suçlanınca da birden sembolik bir revize etme işlemi gerçekleştiriyor. Çin hükümetine göre, Fransa'daki ölüm oranı Çin'den 90 kez daha fazla. Bu bilimsel olarak olanaksız" ifadelerini kullandı.

"ÇİN KARANTİNA ÖNLEMLERİNİ GEÇ ALDI"

Fransız gazeteye göre Pekin, salgına müdahale etmekte de gecikti. Le Figaro Çin'i, salgın Aralık ayında başlamasına rağmen gerekli karantina önlemlerini 46 gün sonra aldığı için eleştirdi.

ÇİN'İN UYGULADIĞI VERİ TAKTİĞİ: İSTATİSTİKSEL SAPMA

Salgın üzerine bir rapor yazan Fransız Montaigne Enstitüsü'nün Asya Direktörünün sözlerine de yer verilen haberde, açıkladığı bilanço ile Çin'in "İstatistiksel Sapma" uyguladığı dile getirildi.