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Dünya

Kan donduran iddia: Ateşi çıkan infaz ediliyor

Dünya koronavirüsle mücadele ederken kan donduran bir iddia gündeme geldi. Koronavirüs, milyonlarca insanın kamplarda yaşadığı Suriye'de sessiz sedasız yayılıyor. Özellikle virüste kaynak ülke durumundaki İran'la üst düzey insan-milis trafiğinin yaşandığı rejim bölgelerinde çok sayıda insanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtiliyor.

13 Mart 2020 Cuma 08:31 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 08:31
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Tartus, Lazkiye, Şam ve Humus’ta toplam 62 koranavirüs vakası olduğu bilgisini verdi ancak gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu dile getiriliyor. 

Abdurrahman, virüs bulaşanların İran ile Irak’tan gelen milis ve ziyaretçilerle temas kuran insanlar olduğunu ancak vakaların rejim tarafından gizlendiğini ifade etti. 

Bazı yerel kaynaklar ise Esed’in koronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor. Buna göre rejim, Şam’daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları ‘karantina imkanı bulunmadığı için’ aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor. 

Aynı kaynaklar, yaralı olarak hastaneye getirilen bir İranlı milisten virüs kapmış iki hemşirenin de benzer yöntemle katledildiğini ileri sürdü. 

Yeni Şafak’a konuşan bölge kaynakları, İranlı milislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Deyrizor bölgesinde de koronavirüs belirtileri taşıyan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade ediyor. Tıbbi altyapı olmaması nedeniyle kesin tanı konulamadığı için ölüm raporlarına ‘akciğer iltihabı’ ve ‘böbrek yetmezliği’ gibi teşhis notları düşülüyor. 

Ayrıca bölgede hayatını kaybedenlere yönelik taziye merasimleri de yasaklandı. Öte yandan Suriye’den Pakistan’a giden 6 kişide koronavirüse rastlanması dikkat çekti.

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