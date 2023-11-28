Ateşkes 2 gün daha uzatıldı! ABD'den İsrail'e ''Gazze'' uyarısı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen "insani aranın" son gününde sıcak bir gelişme yaşandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını belirtti.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.

Bir açıklama da Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcüsü, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin 2 gün daha uzatılması kararını teyit ettiklerini belirterek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

11 İSRAİLLİ REHİNE İLE 33 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

11 rehine Hamas tarafından Kızıl Haç'a teslim edildi. İsrail ordusu teslim edilen İsrailli rehinelerin ülkelerine ulaştığı bilgisini paylaştı.

Katar Dışişleri de Hamas'ın bıraktığı rehinelerin 3'ünün Fransız, 2'sinin Alman, 6'sının da Arjantinli olduğunu açıkladı.

Gece saatlerinde ise 11 İsrailli rehineye karşılık İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin 30'unun 18 yaş altı çocuk, 3'ünün de kadın olduğu belirtildi.

ABD'DEN İSRAİL'E "GAZZE'DE DAHA ÇOK SİVİLİN YERİNDEN EDİLMESİNİ ÖNLEYECEK ŞEKİLDE HAREKET EDİN" UYARISI

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye düzenlenecek herhangi bir yeni kara harekatında daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecilere Gazze'deki durum hakkında brifing verdi.

Yetkili, Gazze'de çatışmalara verilen "insani ara"nın ardından bölgede daha çok sivil ölümü ve daha çok yerinden edilmenin engellenmesinin ABD'nin öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'nin güneyinde, kuzeyinde olduğundan daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten yetkili, İsrail'i buraya düzenleyeceği herhangi bir kara harekatında, daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda uyardıklarını aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların dağıtılmasının kolaylaştırılması için sınır kapısında tarama süreçlerinin hızlandırılması ve yakıt girişlerinin artırılması çağrısında bulundu.

İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında, Gazze Şeridi'ne pazartesi günü yardım taşıyan 200 tırın girdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere 29 Kasım'da üst düzey toplantı yapacağı bildirildi.

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Gazze'ye düzenlenecek herhangi bir yeni kara harekatında daha çok sivilin yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği konusunda İsrail'i uyardığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının soruşturulmasını ve faillerin cezalandırılmasını talep eden bir mektup gönderdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli çocuk esirlerden Muhammed Nezzal, hapishanede İsrail güçlerinin darbetmesi sonucu bilincini kaybedenler olduğunu söyledi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Türkiye tarafından Gazze'de kurulması öngörülen sahra hastanesinin fizibilite çalışmalarını yapacak teknik heyetin, bu sabah Mısır üzerinden Gazze'ye intikal ettiği belirtildi.

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere, Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na gıda ve tıbbi yardımları taşıyan bir uçak gönderdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde hâlen 60 Filistinli kadın esir bulunduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsviçre aracılığıyla ABD'den Gazze'deki krizin yayılmasını istemediklerine dair mesajlar aldıklarını buna karşılık ABD'nin İsrail'e devasa silah sevkiyatları yaparak savaşın kapsamını artırdığını belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile 9 Ekim'de Gazze'ye giderek 40 gün boyunca İsrail'in saldırıları altında hayat kurtarmak için mücadele veren Filistin asıllı İngiliz cerrah Gassan Ebu Sitte, Gazze'deki insani durumun halen "felaket" boyutunda olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın hemen öncesinde Gazze'ye ulaştığını ve karşılaştığı durumun hayal ettiğinden daha kötü olduğunu belirtti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Oakland Kent Konseyi, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yapılması için toplanan kent konseylerine dahil oldu.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Yasemin Şaban, işgal altındaki Batı Şeria'da direnişin izinde kalacaklarını söyledi.

ABD'de bir grup yerel siyasetçi, aktivist ve oyuncu, Gazze'de "kalıcı ateşkes" talebiyle Beyaz Saray önünde 5 günlük açlık grevi başlattı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında serbest bırakılan Filistinli kadın esirlerden Attaf Ceradat (50), İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların 7 Ekim'den sonra ciddi şekilde darbedildiğini ve aşağılandığını belirterek, "Vücudumda iz kalana kadar dövüldüm." dedi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında vurduğu Filistinli hayatını kaybetti.

Fas'ta muhalefet Milletvekili Fatıma et-Temini, ülkesinin İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasının gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

05:05 İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.

04:36 Ürdün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

03:09 Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi.

02:46 İsrail hükümeti, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen "insani aranın" uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladı.

00:58 İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan etkinlikle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anıldı, Filistin'e destek mesajları paylaşıldı.

00:39 Hamas, varılan mutabakat kapsamında abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 11 İsrailli esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.