9 Ekim 2025 Perşembe
Dünya

Ateşkes belgesi sızdırıldı: 72 saatte esir değişimi, 24 saatte çekilme

İsrail devlet televizyonu KAN, hükümet onayının ardından yürürlüğe girmesi beklenen Gazze ateşkesi taslağını paylaştı. Sızan belgeye göre işgalci İsrail ordusu belirlenen hatlara çekilecek, taraflar arasında kapsamlı bir esir değişimi yapılacak.

9 Ekim 2025 Perşembe 23:29
Ateşkes belgesi sızdırıldı: 72 saatte esir değişimi, 24 saatte çekilme
ABONE OL

KAN'ın paylaştığı taslak metne göre, Gazze'de ateşkesin İsrail kabinesinin anlaşmayı onaylamasının ardından devreye gireceği belirtildi.

İsrail hükümetinin onayından sonra kararın arabuluculara bildireceği ve ateşkesin devreye girdiğinin duyurulacağı bildirilen metinde, ateşkesin açıklanmasından sonraki 24 saatte İsrail ordusunun güncellenen haritadaki hatlara çekileceği iddia edildi.

İsrail ordusunun çekilmesi tamamlandıktan sonraki 72 saatlik sürede Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin tamamını teslim edeceği, İsrail'in de buna karşılık 250 ağır hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esir ile 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1700 kişi ve 22 çocuğu serbest bırakacağı, ayrıca İsrail tarafından öldürülen 360 Filistinlinin cenazesinin teslim edileceği belirtildi.

