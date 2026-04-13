Ateşkes görüşmesi sonuçsuz kaldı... ABD Hürmüz Boğazı'na ambargo başlattı

Soykırımcı İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes kararı alınmıştı. Ateşkesin ardından İslamabad'da bir araya gelen tarafların şartlarda uzlaşmaması sebebiyle ABD Başkanı Trump, Hürmüz'deki gemilere yönelik ambargo uygulanacağını açıkladı.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının bugün başlayacağı belirtildi.

"CENTCOM güçleri, Başkan'ın (Donald Trump) talimatına uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00'da (ABD Doğu Saati) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik abluka uygulamaya başlayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu deniz ablukasının, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan bütün ülkelerin gemilerine karşı "tarafsız şekilde" uygulanacağı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, CENTCOM güçlerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seferlerinin ise engellenmeyeceği kaydedildi.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözcü, ABD ve İsrail'e yönelik sert mesajlar vererek boğazın kontrolünün asla elden çıkmayacağını vurguladı. Telayi Nik'in açıklamaları, bölgedeki gerilimi yeniden alevlendirdi.

TELAYİ NİK'TEN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KALICI KONTROL MESAJI

İran basınına göre, Telayi Nik, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü Telayi Nik, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü sonsuza kadar İran'ın ve bölgenin elinde kalacak." dedi.

ABD VE İSRAİL'İN ÇABASI BAŞARISIZLIĞA UĞRADI İDDİASI

ABD ve İsrail'in, İran'daki sistemi devirmek için ortaya koyduğu çabanın başarısızlığa uğradığını ve bunun İran'ı daha güçlü ve sağlam hale getirdiğini savunan Telayi Nik, "Bu savaş sırasında düşmanın en gelişmiş uçakları zarar gördü ve yok oldu." ifadesini kullandı.

İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail Meclisinde Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı ve Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) partisi Milletvekili Zvika Vogel, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese rağmen İran'a yönelik tehdit dolu açıklamalarda bulunmasını tiye aldı.

23.40 Hizbullah, İsrail ordusuna karşı gün içinde insansız hava araçları ve roketlerle 33 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

