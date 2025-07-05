İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2025 Cumartesi / 10 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9111
  • EURO
    47,049
  • ALTIN
    4274.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ateşkes için hazırlıklar başladı: İlk heyet Doha yolunda
Dünya

Ateşkes için hazırlıklar başladı: İlk heyet Doha yolunda

Gazze kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Ateşkes için hazırlıklar başladı: İlk heyet Doha yolunda
ABONE OL

İsrail basınına konuşan üst düzey yetkili, hükümetin, ABD'nin önerdiği Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine ilişkin dolaylı müzakereler için heyet göndereceğini söyledi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberinde, İsrail heyetinin bu gece ya da yarın Doha'ya gitmek üzere yola çıkabileceği aktarıldı.

Haaretz gazetesinin haberinde ise İsrail'de bu akşam ABD'nin taraflara sunduğu ateşkes anlaşması teklifini görüşmek üzere güvenlik kabinesinin toplanacağı bildirildi.

Toplantıda, Hamas'ın dün ateşkes anlaşması teklifine ilişkin arabuluculara ilettiği "olumlu yanıtın" da ele alınacağı kaydedildi.

Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bursa'da deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.