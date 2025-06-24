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Dünya

Ateşkes sonrası ilk adım! İsrail kısıtlamaları kaldırdı

İsrail ve İran arasında yaşanan savaşın ardından Tel Aviv yönetiminden dikkat çeken bir adım geldi. İsrail ordusu iç cephe Komutanlığı İran ile varılan ateşkesin ardından ülke genelinde eğitim, çalışma hayatı ve toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

AA24 Haziran 2025 Salı 21:19 - Güncelleme:
Ateşkes sonrası ilk adım! İsrail kısıtlamaları kaldırdı
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İsrail ordu sözcüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'a saldırıların başladığı 13 Haziran'dan itibaren ülke genelinde getirilen kısıtlamalar kaldırıldı.

Buna göre okullarda eğitim devam edecek, iş yerlerinde çalışmaya geri dönülüyor. Ayrıca sanat, kültür ve spor toplu faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın da kaldırıldığı bildirildi.

İSRAİL HAVAYOLU TRAFİĞİNİ YENİDEN AÇMAK İSTİYOR

Öte yandan İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail hava sahasının sabah saatlerinde açılmasının ardından uluslararası havayolu şirketlerinin ülkeye dönüşünü sağlamak için çalışacaklarını, bu kapsamda havalimanı çalışma saatlerini uzatacaklarını duyurdu.

İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv kentindeki Ben Gurion Havalimanı, İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasının ardından günlerce kapalı kalmış, yurtdışında mahsur kalan İsrailliler için çok sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirilmişti.

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