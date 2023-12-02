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Dünya

Ateşkes sonrası İsrail zulmü: Gazze'ye yardım girişi engellendi

İşgalci İsrail'in, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım tırlarının girişini engellediği belirtildi.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
Ateşkes sonrası İsrail zulmü: Gazze'ye yardım girişi engellendi
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Filistin Kızılayı dahil, Refah Sınır Kapısı'nda faaliyet gösteren tüm kuruluşlara yaptığı duyuruyla ilgili bilgi verildi.

İsrail'in, 1 Aralık'tan itibaren "bir sonraki emre kadar" Mısır'dan Gazze'ye yardım girişlerine izin vermeyeceğini bildirdiği ve Filistin tarafındaki yardım tırlarının da en kısa sürede burayı terk etmesini istediği aktarılan açıklamada, bunun Filistinlilerin sıkıntılarını ve bunları gidermek için çalışan yardım kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları artıracağı kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün uzatılmıştı.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu 1 Aralık'ta "insani ara"nın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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