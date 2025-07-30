Ateşkes yerine ilhak dayatması: Soykırımcı İsrail Hamas'ı tehdit etti

Soykırımcı İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, Tel Aviv'in Hamas'a tehditkar bir mesaj gönderdiği iddia edildi.

İşgal ordusunun Hamas'tan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için şartları kabul etmesini istediği, aksi takdirde Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölgenin İsrail'e ilhakı için adım atılacağını belirttiği aktarıldı.

İsrail ordusunun işgali altında olan Gazze Şeridi çevresindeki sözde "tampon bölge"nin ilhak edileceği mesajının, arabulucu ülkelere Hamas'a iletilmek üzere gönderildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya başladığı "Gideon'un Savaş Arabaları" saldırısının başarısızlıkla tamamlanmasının ardından Tel Aviv'in toprak ilhakı, Gazze'de askeri yönetim ve Filistinlilerin yaşadığı nüfus merkezlerine "kuşatma" uygulanması gibi seçenekleri değerlendirdiğine işaret edildi.

İsrailli kaynaklar, uluslararası baskıya ve Gazze'deki insanlık felaketine rağmen Tel Aviv yönetiminin "orantısız ve aşırı" bu adımı atma kararı aldığını, anlaşmanın sağlanması ve bunun uygulanmamasını umduğunu savundu.

ATEŞKES MÜZAKERELERİ

Hamas, son turda İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamış, aynı gün müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağırılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek, Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.