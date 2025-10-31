İSTANBUL 19°C / 11°C
Ateşkese rağmen bir kanlı saldırı daha: Azılı katil İsrail sivilleri katlediyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkese rağmen ateş açan soykırımcı İsrail askerleri, bir Filistinliyi daha katletti. Sabah saatlerinden bu yana süren saldırılarda şehit olan Filistinli sayısı 5'e yükseldi.

31 Ekim 2025 Cuma 18:13
Ateşkese rağmen bir kanlı saldırı daha: Azılı katil İsrail sivilleri katlediyor
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ateş açtı. Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı. Söz konusu Filistinlilerden birinin, daha önceki bir saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, Gazze'de sık sık ateşkesi ihlal ediyor.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

