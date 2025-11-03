Ateşkese rağmen gerilim! İsrail, Kassam Tugayları'nın güvenli geçişine izin vermiyor

İsrail yönetiminin varılan ateşkes sonrası Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerinin çekildiği hattın gerisinde kalan, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin güvenli geçişine karşı olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, İsrail yönetiminin sarı hattın gerisinde kalan yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin silahlarını bırakmaları halinde güvenli geçişini değerlendirdiği ifade edildi.

Bu iddianın basında yayılmasının ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in de aralarında olduğu bazı isimler tepki gösterdi.

Ben-Gvir, yerel basına verdiği demeçte, sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin ya öldürülmesini ya da hapse atılmasını isteyerek Başbakan Binyamin Netanyahu'dan güvenli geçişe izin vermemesi çağrısı yaptı.

Söz konusu haberler ve aşırı sağcı isimlerden gelen tepkilerin ardından adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun sarı hattın gerisinde kalan Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin batısına güvenli geçişine izin vermediğini belirtti.

Hamas ile varılan 10 Ekim'deki ateşkesin ardından İsrail askerleri Gazze'de işgal ettikleri bölgelerin bir kısmından geri çekilmişti.

Gazze'nin doğusuna çekilen İsrail askerleri, sarı hat olarak nitelenen noktalara konuşlanmıştı.

Bu çizginin doğusunda ve İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgelerde yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.